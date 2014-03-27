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المدرب الوطني الشهري: راضٍ تمامًا عن أداء الأخضر

بعد الفوز على ليبيريا بثلاثية

قال مدرب المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم، الوطني سعد الشهري، إنه حقق معظم الأهداف الفنية التي سعى إليها خلال مواجهة ليبيريا الودية، التي كسبها الأخضر 3/ 2 اليوم السبت تحضيرًا لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وزاد الشهري للناقل الحصري بعد المباراة: "لعبنا أمام فريق يعتمد على الضغط العالي، وهو ما عملنا عليه في الفترة الماضية. وحققنا معظم الأهداف الفنية التي سعينا إليها خلال ودية ليبيريا".

وأضاف: "المنتخبات الإفريقية تتميز بالقوة والكرات العالية والسرعة، واستفدنا كثيرًا من تلك النواحي، وأعتقد أن نقص المنتخب الليبيري سهّل المباراة علينا نوعًا ما ".

وشدّد المدرب الوطني الشهري على أنه يسعى إلى تعزيز الجوانب الفنية التي يعمل عليها خلال التجارب الودية المقبلة، مشددًا على أنه راضٍ تمامًا عن أداء الأخضر خلال المباراة.

المنتخب السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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المدرب الوطني الشهري: راضٍ تمامًا عن أداء الأخضر
سبق

قال مدرب المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم، الوطني سعد الشهري، إنه حقق معظم الأهداف الفنية التي سعى إليها خلال مواجهة ليبيريا الودية، التي كسبها الأخضر 3/ 2 اليوم السبت تحضيرًا لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وزاد الشهري للناقل الحصري بعد المباراة: "لعبنا أمام فريق يعتمد على الضغط العالي، وهو ما عملنا عليه في الفترة الماضية. وحققنا معظم الأهداف الفنية التي سعينا إليها خلال ودية ليبيريا".

وأضاف: "المنتخبات الإفريقية تتميز بالقوة والكرات العالية والسرعة، واستفدنا كثيرًا من تلك النواحي، وأعتقد أن نقص المنتخب الليبيري سهّل المباراة علينا نوعًا ما ".

وشدّد المدرب الوطني الشهري على أنه يسعى إلى تعزيز الجوانب الفنية التي يعمل عليها خلال التجارب الودية المقبلة، مشددًا على أنه راضٍ تمامًا عن أداء الأخضر خلال المباراة.

27 مارس 2021 - 14 شعبان 1442
08:54 PM

المدرب الوطني الشهري: راضٍ تمامًا عن أداء الأخضر

بعد الفوز على ليبيريا بثلاثية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال مدرب المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم، الوطني سعد الشهري، إنه حقق معظم الأهداف الفنية التي سعى إليها خلال مواجهة ليبيريا الودية، التي كسبها الأخضر 3/ 2 اليوم السبت تحضيرًا لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وزاد الشهري للناقل الحصري بعد المباراة: "لعبنا أمام فريق يعتمد على الضغط العالي، وهو ما عملنا عليه في الفترة الماضية. وحققنا معظم الأهداف الفنية التي سعينا إليها خلال ودية ليبيريا".

وأضاف: "المنتخبات الإفريقية تتميز بالقوة والكرات العالية والسرعة، واستفدنا كثيرًا من تلك النواحي، وأعتقد أن نقص المنتخب الليبيري سهّل المباراة علينا نوعًا ما ".

وشدّد المدرب الوطني الشهري على أنه يسعى إلى تعزيز الجوانب الفنية التي يعمل عليها خلال التجارب الودية المقبلة، مشددًا على أنه راضٍ تمامًا عن أداء الأخضر خلال المباراة.

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