أمير مكة بالنيابة يشهد اعتماد المخطط التنظيمي الجديد لـ "الكدوة"

يحوي 137 قطعة وتجارية و3 مساجد ومستوصفاً ومكتب بريد

شهد أمير منطقة مكة المكرّمة بالنيابة، الأمير بدر بن سلطان؛ اعتماد المخطط التنظيمي الجديد لحي الكدوة، الذي بدأت أعمال تطويره هيئة تطوير المنطقة وأمانة العاصمة المقدّسة بمشاركة جهات عدة.

يحتوي مخطط الكدوة الجديد على 137 قطعة سكنية وتجارية وثلاثة مساجد ومستوصف ومكتب للبريد ومراكز للدفاع المدني والشرطة والهلال الأحمر، إضافةً إلى عديدٍ من المسطحات الخضراء وممرات المشاة والساحات المفتوحة والطرق ومواقف السيارات والمرافق العامة على مساحة إجمالية تبلغ 697.871 م2، فيما تبلغ نسبة الأراضي العامة والمساحات المفتوحة نحو 45 % من مساحة المخطط.

وتعد منطقة الكدوة إحدى المناطق العشوائية الخمس ذات الأولوية القصوى المختارة ضمن مشاريع تطوير العشوائيات بالعاصمة المقدّسة التي تشرف على تطويرها هيئة تطوير المنطقة وأمانة العاصمة المقدّسة، وبدأت أعمال الهدم والإزالة للمباني العشوائية.

من جهته، أكّد أمين العاصمة المقدّسة، المهندس محمد القويحص؛ مراعاة الهوية العمرانية والخلخلة في المساحات والعناية بالطرق والمواصلات وزيادة المسطحات الخضراء وتحقيق الريادة في التنمية العمرانية والإسهام في حل المشكلات العمرانية والخدمية لمكة المكرّمة وجعلها مدينة عصرية.

وأشار إلى العمل على معالجة مشكلة العشوائيات بالمشاريع التطويرية والإنمائية، والإسهام في التنمية الاجتماعية وتحفيز القطاع الخاص للإسهام في تطوير النسيج العمراني.