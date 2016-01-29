النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

رسمياً.. تأجيل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين إلى الخامس من شوال

"يوتيوب" تختبر أداة جديدة لمقاطع الفيديو القصيرة

كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب" بدأت في اختبار أداة جديدة مخصصة لمقاطع الفيديو القصيرة.

وأوضح تقرير منشور في موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن "يوتيوب"، سيمنح أخيرًا المستخدمين إمكانية إنشاء مقاطع فيديو قصيرة من مقاطع الفيديو الخاصة بهم.

وسيتمكن، حاليًا، عدد محدود من مستخدمي "يوتيوب"، ممن سيتم اختيارهم لاختبار الأداة، من أدوات جديدة لقطع وقص الفيديوهات.

وستكون تلك الميزة متاحة عبر إصدارات "يوتيوب" على هواتف "أندرويد"، ونسخ سطح المكتب، وستصل لهواتف "آيفون" قريبًا.

وستكون القنوات التي تم اختيارها لهذا الاختبار، مفعلة برمز مقطع فيديو أسفل منها بين أيقونات الإعجاب والمشاركة.


الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
"يوتيوب" تختبر أداة جديدة لمقاطع الفيديو القصيرة
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب" بدأت في اختبار أداة جديدة مخصصة لمقاطع الفيديو القصيرة.

وأوضح تقرير منشور في موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن "يوتيوب"، سيمنح أخيرًا المستخدمين إمكانية إنشاء مقاطع فيديو قصيرة من مقاطع الفيديو الخاصة بهم.

وسيتمكن، حاليًا، عدد محدود من مستخدمي "يوتيوب"، ممن سيتم اختيارهم لاختبار الأداة، من أدوات جديدة لقطع وقص الفيديوهات.

وستكون تلك الميزة متاحة عبر إصدارات "يوتيوب" على هواتف "أندرويد"، ونسخ سطح المكتب، وستصل لهواتف "آيفون" قريبًا.

وستكون القنوات التي تم اختيارها لهذا الاختبار، مفعلة برمز مقطع فيديو أسفل منها بين أيقونات الإعجاب والمشاركة.


29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 1442
06:07 PM

"يوتيوب" تختبر أداة جديدة لمقاطع الفيديو القصيرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
214

كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب" بدأت في اختبار أداة جديدة مخصصة لمقاطع الفيديو القصيرة.

وأوضح تقرير منشور في موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن "يوتيوب"، سيمنح أخيرًا المستخدمين إمكانية إنشاء مقاطع فيديو قصيرة من مقاطع الفيديو الخاصة بهم.

وسيتمكن، حاليًا، عدد محدود من مستخدمي "يوتيوب"، ممن سيتم اختيارهم لاختبار الأداة، من أدوات جديدة لقطع وقص الفيديوهات.

وستكون تلك الميزة متاحة عبر إصدارات "يوتيوب" على هواتف "أندرويد"، ونسخ سطح المكتب، وستصل لهواتف "آيفون" قريبًا.

وستكون القنوات التي تم اختيارها لهذا الاختبار، مفعلة برمز مقطع فيديو أسفل منها بين أيقونات الإعجاب والمشاركة.


اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,641
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,193
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,141
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,038

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة