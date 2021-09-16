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أمانة جدة تغلق 21 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية

بعد تنفيذ 3674 جولة رقابية مع الجهات المعنية

نفّذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس، 3674 جولة رقابية مع الجهات المعنية؛ وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية؛ مما أسفر عن إغلاق 21 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة، أن تكثيف الجهود الرقابية شَمِلَ نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة؛ حيث رصدت الفِرَق الميدانية خلالها 21 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد، وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق "توكلنا" وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

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أمانة جدة تغلق 21 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية
سبق

نفّذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس، 3674 جولة رقابية مع الجهات المعنية؛ وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية؛ مما أسفر عن إغلاق 21 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة، أن تكثيف الجهود الرقابية شَمِلَ نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة؛ حيث رصدت الفِرَق الميدانية خلالها 21 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد، وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق "توكلنا" وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443
12:05 PM

أمانة جدة تغلق 21 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية

بعد تنفيذ 3674 جولة رقابية مع الجهات المعنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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نفّذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس، 3674 جولة رقابية مع الجهات المعنية؛ وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية؛ مما أسفر عن إغلاق 21 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة، أن تكثيف الجهود الرقابية شَمِلَ نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة؛ حيث رصدت الفِرَق الميدانية خلالها 21 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد، وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق "توكلنا" وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

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