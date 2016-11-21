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الاتفاق يخسر خدمات "الكويكبي".. لمدة تصل إلى 4 أسابيع

تعرض محمد الكويكبي لاعب وسط فريق الاتفاق الأول لكرة القـدم إلى تمزق في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية؛ بحسب ما أعلن الحساب الرسمي للنادي في تويتر، اليوم الأحد.


وسيحتاج الكويكبي من 3 إلى 4 أسابيع للعلاج والتأهيل قبل الخضوع مجددًا للفحوصات والاختبارات النهائية للدخول في التدريبات الجماعية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتفاق يخسر خدمات "الكويكبي".. لمدة تصل إلى 4 أسابيع
سبق

تعرض محمد الكويكبي لاعب وسط فريق الاتفاق الأول لكرة القـدم إلى تمزق في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية؛ بحسب ما أعلن الحساب الرسمي للنادي في تويتر، اليوم الأحد.


وسيحتاج الكويكبي من 3 إلى 4 أسابيع للعلاج والتأهيل قبل الخضوع مجددًا للفحوصات والاختبارات النهائية للدخول في التدريبات الجماعية.

21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443
04:30 PM

الاتفاق يخسر خدمات "الكويكبي".. لمدة تصل إلى 4 أسابيع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعرض محمد الكويكبي لاعب وسط فريق الاتفاق الأول لكرة القـدم إلى تمزق في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية؛ بحسب ما أعلن الحساب الرسمي للنادي في تويتر، اليوم الأحد.


وسيحتاج الكويكبي من 3 إلى 4 أسابيع للعلاج والتأهيل قبل الخضوع مجددًا للفحوصات والاختبارات النهائية للدخول في التدريبات الجماعية.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,710
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,263
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,211
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2.5 مليار ..

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