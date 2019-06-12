احتفلت عائلة السعيد القحطاني مساء الثلاثاء الماضي بزواج الأبناء عبدالهادي وعبدالله بن صالح السعيد القحطاني على كريمتي سامي بن محمد الدهام في مدينة سكاكا.
عائلة "القحطاني " تحتفل بزواج عبدالهادى وعبدالله
احتفلت عائلة السعيد القحطاني مساء الثلاثاء الماضي بزواج الأبناء عبدالهادي وعبدالله بن صالح السعيد القحطاني على كريمتي سامي بن محمد الدهام في مدينة سكاكا.
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عائلة "القحطاني " تحتفل بزواج عبدالهادى وعبداللهصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-12
12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
09:25 PM
عائلة "القحطاني " تحتفل بزواج عبدالهادى وعبدالله
احتفلت عائلة السعيد القحطاني مساء الثلاثاء الماضي بزواج الأبناء عبدالهادي وعبدالله بن صالح السعيد القحطاني على كريمتي سامي بن محمد الدهام في مدينة سكاكا.
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