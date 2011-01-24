النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 186 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 211 خلال الـ24 ساعة الماضية

محرّكها قد يتوقف.. "التجارة" تستدعي 50 مركبة لاند روفر ديسكفري 2021

لاحتمالية تلامس مسمار تأريض البطارية مع هيكل المركبة وتوقفها أثناء القيادة

أعلنت وزارة "التجارة"، اليوم، استدعاء 50 مركبة لاند روفر "DISCOVERY"، موديل 2019 – 2021؛ لاحتمالية تلامس مسمار تأريض البطارية مع هيكل المركبة؛ قد يؤدي إلى توقف المحرّك عن العمل في أثناء القيادة؛ ما يزيد من خطر وقوع حادث.

وطالبت الوزارة، على صفحتها الرسمية بمنصّة تويتر، بالتحقّق من شمول رقم المركبة من خلال recalls.sa والتواصل مع الوكيل لاستبدال المسمار مجاناً.

وزارة التجارة استدعاء

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

اعلان
محرّكها قد يتوقف.. "التجارة" تستدعي 50 مركبة لاند روفر ديسكفري 2021
سبق

أعلنت وزارة "التجارة"، اليوم، استدعاء 50 مركبة لاند روفر "DISCOVERY"، موديل 2019 – 2021؛ لاحتمالية تلامس مسمار تأريض البطارية مع هيكل المركبة؛ قد يؤدي إلى توقف المحرّك عن العمل في أثناء القيادة؛ ما يزيد من خطر وقوع حادث.

وطالبت الوزارة، على صفحتها الرسمية بمنصّة تويتر، بالتحقّق من شمول رقم المركبة من خلال recalls.sa والتواصل مع الوكيل لاستبدال المسمار مجاناً.

24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
12:42 PM

محرّكها قد يتوقف.. "التجارة" تستدعي 50 مركبة لاند روفر ديسكفري 2021

لاحتمالية تلامس مسمار تأريض البطارية مع هيكل المركبة وتوقفها أثناء القيادة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,704

أعلنت وزارة "التجارة"، اليوم، استدعاء 50 مركبة لاند روفر "DISCOVERY"، موديل 2019 – 2021؛ لاحتمالية تلامس مسمار تأريض البطارية مع هيكل المركبة؛ قد يؤدي إلى توقف المحرّك عن العمل في أثناء القيادة؛ ما يزيد من خطر وقوع حادث.

وطالبت الوزارة، على صفحتها الرسمية بمنصّة تويتر، بالتحقّق من شمول رقم المركبة من خلال recalls.sa والتواصل مع الوكيل لاستبدال المسمار مجاناً.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,552
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,144
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,009
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,948

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة