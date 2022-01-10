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"الصحة": تسجيل 4778 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 893 خلال الـ24 ساعة الماضية

صباح اليوم.. خام "برنت" يستقر عند 81.79 دولارًا للبرميل

عقود "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير سجلت 78.96

استقرت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين؛ إذ يتابع المستثمرون آخر المستجدات المتعلقة بالمعروض من الخام من كازاخستان وليبيا، وكذلك التطورات المرتبطة بجائحة "كورونا".

وارتفعت أسعار النفط 5% الأسبوع الماضي، بعدما عَطَّل المتظاهرون في كازاخستان خطوط السكك الحديدية؛ مما أثر على الإنتاج من "تنغيز" Tengiz، وهو أكبر حقل نفطي في البلاد.

وفي الوقت نفسه، أكدت "شيفرون" المشغلة لـ"تنغيز تشيفرويل" Tengizchevroil (وهو أكبر مشروع نفطي في الدولة الآسيوية)، في بيان الأحد، أن الإنتاج بدأ يرتفع تدريجيًّا نحو المعدلات الطبيعية في "تنغيز".

كما أكدت وكالة "رويترز" أن إنتاج الخام في ليبيا تَراجع عند 729 ألف برميل يوميًّا من مستوى 1.3 مليون برميل يوميًّا في 2021 بسبب أعمال الصيانة.

وعلى صعيد التداولات، استقرت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس عند 81.79 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما استقرت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير مسجلة 78.96 دولارًا للبرميل.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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صباح اليوم.. خام "برنت" يستقر عند 81.79 دولارًا للبرميل
سبق

استقرت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين؛ إذ يتابع المستثمرون آخر المستجدات المتعلقة بالمعروض من الخام من كازاخستان وليبيا، وكذلك التطورات المرتبطة بجائحة "كورونا".

وارتفعت أسعار النفط 5% الأسبوع الماضي، بعدما عَطَّل المتظاهرون في كازاخستان خطوط السكك الحديدية؛ مما أثر على الإنتاج من "تنغيز" Tengiz، وهو أكبر حقل نفطي في البلاد.

وفي الوقت نفسه، أكدت "شيفرون" المشغلة لـ"تنغيز تشيفرويل" Tengizchevroil (وهو أكبر مشروع نفطي في الدولة الآسيوية)، في بيان الأحد، أن الإنتاج بدأ يرتفع تدريجيًّا نحو المعدلات الطبيعية في "تنغيز".

كما أكدت وكالة "رويترز" أن إنتاج الخام في ليبيا تَراجع عند 729 ألف برميل يوميًّا من مستوى 1.3 مليون برميل يوميًّا في 2021 بسبب أعمال الصيانة.

وعلى صعيد التداولات، استقرت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس عند 81.79 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما استقرت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير مسجلة 78.96 دولارًا للبرميل.

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
10:36 AM

صباح اليوم.. خام "برنت" يستقر عند 81.79 دولارًا للبرميل

عقود "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير سجلت 78.96

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقرت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين؛ إذ يتابع المستثمرون آخر المستجدات المتعلقة بالمعروض من الخام من كازاخستان وليبيا، وكذلك التطورات المرتبطة بجائحة "كورونا".

وارتفعت أسعار النفط 5% الأسبوع الماضي، بعدما عَطَّل المتظاهرون في كازاخستان خطوط السكك الحديدية؛ مما أثر على الإنتاج من "تنغيز" Tengiz، وهو أكبر حقل نفطي في البلاد.

وفي الوقت نفسه، أكدت "شيفرون" المشغلة لـ"تنغيز تشيفرويل" Tengizchevroil (وهو أكبر مشروع نفطي في الدولة الآسيوية)، في بيان الأحد، أن الإنتاج بدأ يرتفع تدريجيًّا نحو المعدلات الطبيعية في "تنغيز".

كما أكدت وكالة "رويترز" أن إنتاج الخام في ليبيا تَراجع عند 729 ألف برميل يوميًّا من مستوى 1.3 مليون برميل يوميًّا في 2021 بسبب أعمال الصيانة.

وعلى صعيد التداولات، استقرت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس عند 81.79 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما استقرت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير مسجلة 78.96 دولارًا للبرميل.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,392
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,357
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,730
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,639

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