502 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات ترفع الإجمالي إلى 16.240 حالة

"الصحة" كشفت عن 213 حالة شفاء و8 وفيات ليرتقع عدد الضحايا إلى 165

أعلنت الإمارات الخميس، عن تسجيل 502 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 16.240 حالة، كما كشفت عن 213 حالة شفاء و8 حالات وفاة، ليرتقع إجمالي الضحايا إلى 165 وفاة.

تفصيلًا ووفق وكالة الأنباء الرسمية "وام" أعلنت وزارة الصحة اليوم، عن إجرائها أكثر من 33.000 فحصًا جديدًا على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وقالت: ساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة، في الكشف عن 502 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة؛ وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 16.240 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن ثمان حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة؛ وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ خاصةً أنهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة؛ وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 165 حالة.

وكشفت الوزارة عن شفاء 213 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 3.572 حالة.