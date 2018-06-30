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شفاعة "تركي بن طلال" تُكلّل بتنازل أبناء "الشيباني" عن قاتل أبيهم لوجه الله

قال: ضربوا أروع الأمثلة في سمو النفس.. معدن أصيل ينالون به علو مراتب الآخرة

تكللت شفاعة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز بتنازل أبناء المرحوم سعدون بن رضيان الشيباني العتيبي عن قاتل أبيهم قطيمان بن معيض بركة العتيبي، وذلك بإسقاط حكم القصاص؛ لوجه الله تعالى، ثم تقديراً لمساعي الأمير تركي.

وأشاد الأمير تركي بهذا بالعمل العظيم الذي قام به أبناء المرحوم سعدون، وقد ضربوا أروع الأمثلة في سموّ النفس، مضيفاً أن معدن أبناء المرحوم الأصيل وسمو أخلاقهم سيجعلهم ينالون صدور المجلس بالدنيا وعلو المراتب بالآخرة بإذن الله، ويسيرون على النهج القويم التي تقوم عليه دولتنا -أعزّها الله- مملكة التراحم والعدل.

كما وجّه شكره لجهود لجنة إصلاح ذات البين بامارة الرياض على ما قامت به من جهود حثيثة في الصلح والتقارب بين أبناء المجتمع وأداء رسالتهم الوطنية.

وقد أطلع الأمير تركي، أميرَ منطقة الرياض على ما توصلت اليه الشفاعة في تنازل أبناء المرحوم عن قاتل أبيهم، حيث وجّه أمير منطقة الرياض شكره على ما قام به أبناء المرحوم من عمل إنساني يعد مفخرة، وأن يجزل لهم الأجر والمثوبة، وأن يرحم والدهم، كما وجّه تقديره للأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز على جهوده والسعي في عمل الخير.

ووجّه أبناء المرحوم سعدون بن رضيان الشيباني العتيبي شكرهم وتقديرهم للأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز على مساعيه الكريمة في الشفاعة، سائلين الله العلي القدير أن يحفظ هذه البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأن يديم عليها أمنها ورخاءها.

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شفاعة "تركي بن طلال" تُكلّل بتنازل أبناء "الشيباني" عن قاتل أبيهم لوجه الله
سبق

تكللت شفاعة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز بتنازل أبناء المرحوم سعدون بن رضيان الشيباني العتيبي عن قاتل أبيهم قطيمان بن معيض بركة العتيبي، وذلك بإسقاط حكم القصاص؛ لوجه الله تعالى، ثم تقديراً لمساعي الأمير تركي.

وأشاد الأمير تركي بهذا بالعمل العظيم الذي قام به أبناء المرحوم سعدون، وقد ضربوا أروع الأمثلة في سموّ النفس، مضيفاً أن معدن أبناء المرحوم الأصيل وسمو أخلاقهم سيجعلهم ينالون صدور المجلس بالدنيا وعلو المراتب بالآخرة بإذن الله، ويسيرون على النهج القويم التي تقوم عليه دولتنا -أعزّها الله- مملكة التراحم والعدل.

كما وجّه شكره لجهود لجنة إصلاح ذات البين بامارة الرياض على ما قامت به من جهود حثيثة في الصلح والتقارب بين أبناء المجتمع وأداء رسالتهم الوطنية.

وقد أطلع الأمير تركي، أميرَ منطقة الرياض على ما توصلت اليه الشفاعة في تنازل أبناء المرحوم عن قاتل أبيهم، حيث وجّه أمير منطقة الرياض شكره على ما قام به أبناء المرحوم من عمل إنساني يعد مفخرة، وأن يجزل لهم الأجر والمثوبة، وأن يرحم والدهم، كما وجّه تقديره للأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز على جهوده والسعي في عمل الخير.

ووجّه أبناء المرحوم سعدون بن رضيان الشيباني العتيبي شكرهم وتقديرهم للأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز على مساعيه الكريمة في الشفاعة، سائلين الله العلي القدير أن يحفظ هذه البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأن يديم عليها أمنها ورخاءها.

30 يونيو 2018 - 16 شوّال 1439
01:40 PM
اخر تعديل
02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
07:44 AM

شفاعة "تركي بن طلال" تُكلّل بتنازل أبناء "الشيباني" عن قاتل أبيهم لوجه الله

قال: ضربوا أروع الأمثلة في سمو النفس.. معدن أصيل ينالون به علو مراتب الآخرة

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ظافر الشهري - عسير
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34,245

تكللت شفاعة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز بتنازل أبناء المرحوم سعدون بن رضيان الشيباني العتيبي عن قاتل أبيهم قطيمان بن معيض بركة العتيبي، وذلك بإسقاط حكم القصاص؛ لوجه الله تعالى، ثم تقديراً لمساعي الأمير تركي.

وأشاد الأمير تركي بهذا بالعمل العظيم الذي قام به أبناء المرحوم سعدون، وقد ضربوا أروع الأمثلة في سموّ النفس، مضيفاً أن معدن أبناء المرحوم الأصيل وسمو أخلاقهم سيجعلهم ينالون صدور المجلس بالدنيا وعلو المراتب بالآخرة بإذن الله، ويسيرون على النهج القويم التي تقوم عليه دولتنا -أعزّها الله- مملكة التراحم والعدل.

كما وجّه شكره لجهود لجنة إصلاح ذات البين بامارة الرياض على ما قامت به من جهود حثيثة في الصلح والتقارب بين أبناء المجتمع وأداء رسالتهم الوطنية.

وقد أطلع الأمير تركي، أميرَ منطقة الرياض على ما توصلت اليه الشفاعة في تنازل أبناء المرحوم عن قاتل أبيهم، حيث وجّه أمير منطقة الرياض شكره على ما قام به أبناء المرحوم من عمل إنساني يعد مفخرة، وأن يجزل لهم الأجر والمثوبة، وأن يرحم والدهم، كما وجّه تقديره للأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز على جهوده والسعي في عمل الخير.

ووجّه أبناء المرحوم سعدون بن رضيان الشيباني العتيبي شكرهم وتقديرهم للأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز على مساعيه الكريمة في الشفاعة، سائلين الله العلي القدير أن يحفظ هذه البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأن يديم عليها أمنها ورخاءها.

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