وزير الشؤون الإسلامية يتفقد عدداً من الجوامع والمساجد بالجوف
"آل الشيخ" يؤكد على أهمية التقيد بالإجراءات والاشتراطات الصحية
زار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم, جامع الشيخ عبدالرحمن السلمان بالجوف , كما تفقد عددًا من الجوامع والمساجد بالمنطقة, وناقش مع أئمتها احتياجاتها المختلفة, مشددًا على ضرورة الالتزام بمتطلبات الوقاية من كورنا لحماية المصلين من هذا الوباء.
وأكد خلال الزيارة أهمية التقيد بالإجراءات والاشتراطات الصحية داخل الجوامع والمساجد.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية منذ بداية الجائحة وما تقدمه وزارة الصحة من تعليمات وإرشادات.
وزير الشؤون الإسلامية يتفقد عدداً من الجوامع والمساجد بالجوف
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-12-30
زار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم, جامع الشيخ عبدالرحمن السلمان بالجوف , كما تفقد عددًا من الجوامع والمساجد بالمنطقة, وناقش مع أئمتها احتياجاتها المختلفة, مشددًا على ضرورة الالتزام بمتطلبات الوقاية من كورنا لحماية المصلين من هذا الوباء.
وأكد خلال الزيارة أهمية التقيد بالإجراءات والاشتراطات الصحية داخل الجوامع والمساجد.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية منذ بداية الجائحة وما تقدمه وزارة الصحة من تعليمات وإرشادات.
30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
04:32 PM
اخر تعديل
31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443
03:56 AM
وزير الشؤون الإسلامية يتفقد عدداً من الجوامع والمساجد بالجوف
"آل الشيخ" يؤكد على أهمية التقيد بالإجراءات والاشتراطات الصحية
زار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم, جامع الشيخ عبدالرحمن السلمان بالجوف , كما تفقد عددًا من الجوامع والمساجد بالمنطقة, وناقش مع أئمتها احتياجاتها المختلفة, مشددًا على ضرورة الالتزام بمتطلبات الوقاية من كورنا لحماية المصلين من هذا الوباء.
وأكد خلال الزيارة أهمية التقيد بالإجراءات والاشتراطات الصحية داخل الجوامع والمساجد.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية منذ بداية الجائحة وما تقدمه وزارة الصحة من تعليمات وإرشادات.