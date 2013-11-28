النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعليم الرياض يقيم محاضرات عن اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه

بالتعاون مع جمعية "إشراق"

أقامت إدارة الشؤون الصحية المدرسية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، بالتعاون مع الجمعية السعودية لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه "إشراق" محاضرات عن بُعد، للتوعية الصحية عن اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه والتي تستهدف المعلمين والمعلمات وأولياء أمور الطلاب والطالبات.

وأوضح مدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية الدكتور حمد الهاجري، أن المحاضرات تسلط الضوء على التعريف باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه الذي يعد أحد اضطرابات النمو العصبية الذي يحدث في مرحلة الطفولة، ويستمر حتى مرحلة البلوغ والرشد بأعراض مختلفة.

كما تستعرض طرق تشخيص المرض الذي يتم من خلال تقييم شامل للحالة على يد الطبيب المختص من خلال طرق التشخيص الرئيسة، وهي الفحص العصبي الإكلينيكي والملاحظة المباشرة للسلوك والاختبارات النفسية والعصبية، إلى جانب توضيح آلية التعامل مع الأطفال الذين تم تشخيص إصابتهم باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه وأهم الاضطرابات التي قد تظهر عليهم ومنها صعوبات التعلم وضعف مهارات التركيز والاستيعاب والاستجابة والتواصل.

وشدد الدكتور "الهاجري"، على وعي أولياء الأمور والمعلمين بأهمية التعامل بإيجابية مع الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة، ونقص الانتباه لتجاوز التحديات التي تواجه تلك الفئة وتوظيف مهاراتهم للوصول إلى النجاح والإبداع.

يُشار إلى أن جمعية "إشراق" أول جمعية أنشئت في منطقة الشرق الأوسط لدعم ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ومقرها الرياض، وتقدم خدماتها من خلال عدة برامج ومشروعات تهدف إلى المساهمة في تقديم الدعم المتخصص والشامل لذوي الاضطراب.

تعليم الرياض الجمعية السعودية لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه إشراق فرط الحركة تشتت الانتباه الرياض

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
تعليم الرياض يقيم محاضرات عن اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه
سبق

أقامت إدارة الشؤون الصحية المدرسية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، بالتعاون مع الجمعية السعودية لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه "إشراق" محاضرات عن بُعد، للتوعية الصحية عن اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه والتي تستهدف المعلمين والمعلمات وأولياء أمور الطلاب والطالبات.

وأوضح مدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية الدكتور حمد الهاجري، أن المحاضرات تسلط الضوء على التعريف باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه الذي يعد أحد اضطرابات النمو العصبية الذي يحدث في مرحلة الطفولة، ويستمر حتى مرحلة البلوغ والرشد بأعراض مختلفة.

كما تستعرض طرق تشخيص المرض الذي يتم من خلال تقييم شامل للحالة على يد الطبيب المختص من خلال طرق التشخيص الرئيسة، وهي الفحص العصبي الإكلينيكي والملاحظة المباشرة للسلوك والاختبارات النفسية والعصبية، إلى جانب توضيح آلية التعامل مع الأطفال الذين تم تشخيص إصابتهم باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه وأهم الاضطرابات التي قد تظهر عليهم ومنها صعوبات التعلم وضعف مهارات التركيز والاستيعاب والاستجابة والتواصل.

وشدد الدكتور "الهاجري"، على وعي أولياء الأمور والمعلمين بأهمية التعامل بإيجابية مع الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة، ونقص الانتباه لتجاوز التحديات التي تواجه تلك الفئة وتوظيف مهاراتهم للوصول إلى النجاح والإبداع.

يُشار إلى أن جمعية "إشراق" أول جمعية أنشئت في منطقة الشرق الأوسط لدعم ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ومقرها الرياض، وتقدم خدماتها من خلال عدة برامج ومشروعات تهدف إلى المساهمة في تقديم الدعم المتخصص والشامل لذوي الاضطراب.

28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442
09:08 PM

تعليم الرياض يقيم محاضرات عن اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه

بالتعاون مع جمعية "إشراق"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
8

أقامت إدارة الشؤون الصحية المدرسية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، بالتعاون مع الجمعية السعودية لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه "إشراق" محاضرات عن بُعد، للتوعية الصحية عن اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه والتي تستهدف المعلمين والمعلمات وأولياء أمور الطلاب والطالبات.

وأوضح مدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية الدكتور حمد الهاجري، أن المحاضرات تسلط الضوء على التعريف باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه الذي يعد أحد اضطرابات النمو العصبية الذي يحدث في مرحلة الطفولة، ويستمر حتى مرحلة البلوغ والرشد بأعراض مختلفة.

كما تستعرض طرق تشخيص المرض الذي يتم من خلال تقييم شامل للحالة على يد الطبيب المختص من خلال طرق التشخيص الرئيسة، وهي الفحص العصبي الإكلينيكي والملاحظة المباشرة للسلوك والاختبارات النفسية والعصبية، إلى جانب توضيح آلية التعامل مع الأطفال الذين تم تشخيص إصابتهم باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه وأهم الاضطرابات التي قد تظهر عليهم ومنها صعوبات التعلم وضعف مهارات التركيز والاستيعاب والاستجابة والتواصل.

وشدد الدكتور "الهاجري"، على وعي أولياء الأمور والمعلمين بأهمية التعامل بإيجابية مع الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة، ونقص الانتباه لتجاوز التحديات التي تواجه تلك الفئة وتوظيف مهاراتهم للوصول إلى النجاح والإبداع.

يُشار إلى أن جمعية "إشراق" أول جمعية أنشئت في منطقة الشرق الأوسط لدعم ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ومقرها الرياض، وتقدم خدماتها من خلال عدة برامج ومشروعات تهدف إلى المساهمة في تقديم الدعم المتخصص والشامل لذوي الاضطراب.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,174
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,280
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,887
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,610

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة
اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير
هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة