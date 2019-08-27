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غارات "التحالف" تصطاد 20 عنصرًا حوثيًّا وتدمر مدرعة شمالي اليمن

فيما استهدفت "مدفعية الجيش" مواقع وتجمعات بجبهة ماس غربي مأرب

لقي أكثر من 20 عنصرًا من ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم، اليوم الجمعة، بغارات لطيران تحالف دعم الشرعية شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف، شمالي شرق اليمن.

وأوضح المركز الإعلامي للجيش اليمني، أن الغارات استهدفت تجمعًا للميليشيا الحوثية في جبهة الشهلا شرق حزم الجوف، مؤكدًا مصرع جميع تلك العناصر التي يزيد عددها على 20 مسلحًا.

ونقل المركز عن مصدر عسكري قوله: إن الغارات أسفرت أيضًا عن تدمير عربة مدرعة وأطقم تابعة للميليشيا الحوثية كانت متواجدة في ذات المكان.

وكان طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بعدّة غارات جوية تجمعات وتعزيزات للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في جبهتي المشجح والكسارة غرب محافظة مأرب.


كما استهدفت مدفعية قوات الجيش اليمني، مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي بجبهة ماس، غربي مأرب.

الرئيسية/ أخبار العالم

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غارات "التحالف" تصطاد 20 عنصرًا حوثيًّا وتدمر مدرعة شمالي اليمن
سبق

لقي أكثر من 20 عنصرًا من ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم، اليوم الجمعة، بغارات لطيران تحالف دعم الشرعية شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف، شمالي شرق اليمن.

وأوضح المركز الإعلامي للجيش اليمني، أن الغارات استهدفت تجمعًا للميليشيا الحوثية في جبهة الشهلا شرق حزم الجوف، مؤكدًا مصرع جميع تلك العناصر التي يزيد عددها على 20 مسلحًا.

ونقل المركز عن مصدر عسكري قوله: إن الغارات أسفرت أيضًا عن تدمير عربة مدرعة وأطقم تابعة للميليشيا الحوثية كانت متواجدة في ذات المكان.

وكان طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بعدّة غارات جوية تجمعات وتعزيزات للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في جبهتي المشجح والكسارة غرب محافظة مأرب.


كما استهدفت مدفعية قوات الجيش اليمني، مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي بجبهة ماس، غربي مأرب.

27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443
07:45 PM

غارات "التحالف" تصطاد 20 عنصرًا حوثيًّا وتدمر مدرعة شمالي اليمن

فيما استهدفت "مدفعية الجيش" مواقع وتجمعات بجبهة ماس غربي مأرب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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لقي أكثر من 20 عنصرًا من ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم، اليوم الجمعة، بغارات لطيران تحالف دعم الشرعية شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف، شمالي شرق اليمن.

وأوضح المركز الإعلامي للجيش اليمني، أن الغارات استهدفت تجمعًا للميليشيا الحوثية في جبهة الشهلا شرق حزم الجوف، مؤكدًا مصرع جميع تلك العناصر التي يزيد عددها على 20 مسلحًا.

ونقل المركز عن مصدر عسكري قوله: إن الغارات أسفرت أيضًا عن تدمير عربة مدرعة وأطقم تابعة للميليشيا الحوثية كانت متواجدة في ذات المكان.

وكان طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بعدّة غارات جوية تجمعات وتعزيزات للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في جبهتي المشجح والكسارة غرب محافظة مأرب.


كما استهدفت مدفعية قوات الجيش اليمني، مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي بجبهة ماس، غربي مأرب.

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