النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 325 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 382 خلال الـ24 ساعة الماضية

الحكومة اليمنية: الحوثيون يستخدمون المدنيين دروعًا بشرية في مواجهات مأرب

مقتل 20 متمرّدًا في الاشتباكات خلال آخر 24 ساعة

اتّهمت الحكومة اليمنية المتمرّدين الحوثيين، اليوم (السبت)، باستخدام المدنيين دروعًا بشرية في إطار هجومهم على مدينة مأرب.

وبيّن مسؤولان عسكريان بالجيش الوطني اليمني أن الحوثيين يستخدمون النازحين المقيمين في مخيم الزور في منطقة صرواح في مأرب دروعًا بشرية، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأوضحا أن 12 جنديًّا و20 متمرّدًا قُتلوا في مواجهات خلال الساعات الـ24 الماضية في شمال وغرب مأرب.

وبقيت مأرب حتى مطلع العام الماضي بمنأى عن أسوأ فصول الحرب الأهلية التي يعيشها اليمن منذ العام 2014.

وأعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف في مأرب.

وحذّرت الأمم المتحدة بدورها من احتمال حدوث كارثة إنسانية في اليمن.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الحكومة اليمنية: الحوثيون يستخدمون المدنيين دروعًا بشرية في مواجهات مأرب
سبق

اتّهمت الحكومة اليمنية المتمرّدين الحوثيين، اليوم (السبت)، باستخدام المدنيين دروعًا بشرية في إطار هجومهم على مدينة مأرب.

وبيّن مسؤولان عسكريان بالجيش الوطني اليمني أن الحوثيين يستخدمون النازحين المقيمين في مخيم الزور في منطقة صرواح في مأرب دروعًا بشرية، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأوضحا أن 12 جنديًّا و20 متمرّدًا قُتلوا في مواجهات خلال الساعات الـ24 الماضية في شمال وغرب مأرب.

وبقيت مأرب حتى مطلع العام الماضي بمنأى عن أسوأ فصول الحرب الأهلية التي يعيشها اليمن منذ العام 2014.

وأعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف في مأرب.

وحذّرت الأمم المتحدة بدورها من احتمال حدوث كارثة إنسانية في اليمن.

20 فبراير 2021 - 8 رجب 1442
03:25 PM

الحكومة اليمنية: الحوثيون يستخدمون المدنيين دروعًا بشرية في مواجهات مأرب

مقتل 20 متمرّدًا في الاشتباكات خلال آخر 24 ساعة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
877

اتّهمت الحكومة اليمنية المتمرّدين الحوثيين، اليوم (السبت)، باستخدام المدنيين دروعًا بشرية في إطار هجومهم على مدينة مأرب.

وبيّن مسؤولان عسكريان بالجيش الوطني اليمني أن الحوثيين يستخدمون النازحين المقيمين في مخيم الزور في منطقة صرواح في مأرب دروعًا بشرية، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأوضحا أن 12 جنديًّا و20 متمرّدًا قُتلوا في مواجهات خلال الساعات الـ24 الماضية في شمال وغرب مأرب.

وبقيت مأرب حتى مطلع العام الماضي بمنأى عن أسوأ فصول الحرب الأهلية التي يعيشها اليمن منذ العام 2014.

وأعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف في مأرب.

وحذّرت الأمم المتحدة بدورها من احتمال حدوث كارثة إنسانية في اليمن.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,272
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,627
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,026
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,658

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة