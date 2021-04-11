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"أمين مكة" يتفقد مشروع تصريف الأمطار بالشميسي وممشى الإسكان

للتأكد من جاهزيتها خلال موسم العمرة في شهر رمضان المبارك

تفقّد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، أمس السبت، عددًا من المشاريع والخدمات البلدية بمكة المكرمة؛ للتأكد من جاهزيتها خلال موسم العمرة في شهر رمضان المبارك، والتي تسهم في تحقيق الاستفادة المنشودة منها للمواطنين والمقيمين وزوار العاصمة المقدسة.

ووقف "القويحص" على مشروع تصريف ودرء مياه الأمطار والسيول بمركز الضبط الأمني بالشميسي؛ حيث تم إنجاز 95% من المشروع، ويتضمن المشروع قنوات مفتوحة محيطة بالمركز في مسار واحد، وبإجمالي طول 800م وعرض 12م وعمق 1.7م.

وضمن الجولة التفقدية وقف "القويحص" على مشروع ممشى الإسكان -إسكان الملك فهد- والذي يبلغ طوله 2300م، ويحتوي الممشى على نجيل طبيعي على مساحة 5300م2، ونجيل صناعي على مساحة 900م2 و220 شجرة و70 نبتة.

أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"أمين مكة" يتفقد مشروع تصريف الأمطار بالشميسي وممشى الإسكان
سبق

تفقّد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، أمس السبت، عددًا من المشاريع والخدمات البلدية بمكة المكرمة؛ للتأكد من جاهزيتها خلال موسم العمرة في شهر رمضان المبارك، والتي تسهم في تحقيق الاستفادة المنشودة منها للمواطنين والمقيمين وزوار العاصمة المقدسة.

ووقف "القويحص" على مشروع تصريف ودرء مياه الأمطار والسيول بمركز الضبط الأمني بالشميسي؛ حيث تم إنجاز 95% من المشروع، ويتضمن المشروع قنوات مفتوحة محيطة بالمركز في مسار واحد، وبإجمالي طول 800م وعرض 12م وعمق 1.7م.

وضمن الجولة التفقدية وقف "القويحص" على مشروع ممشى الإسكان -إسكان الملك فهد- والذي يبلغ طوله 2300م، ويحتوي الممشى على نجيل طبيعي على مساحة 5300م2، ونجيل صناعي على مساحة 900م2 و220 شجرة و70 نبتة.

11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
11:55 AM

"أمين مكة" يتفقد مشروع تصريف الأمطار بالشميسي وممشى الإسكان

للتأكد من جاهزيتها خلال موسم العمرة في شهر رمضان المبارك

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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تفقّد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، أمس السبت، عددًا من المشاريع والخدمات البلدية بمكة المكرمة؛ للتأكد من جاهزيتها خلال موسم العمرة في شهر رمضان المبارك، والتي تسهم في تحقيق الاستفادة المنشودة منها للمواطنين والمقيمين وزوار العاصمة المقدسة.

ووقف "القويحص" على مشروع تصريف ودرء مياه الأمطار والسيول بمركز الضبط الأمني بالشميسي؛ حيث تم إنجاز 95% من المشروع، ويتضمن المشروع قنوات مفتوحة محيطة بالمركز في مسار واحد، وبإجمالي طول 800م وعرض 12م وعمق 1.7م.

وضمن الجولة التفقدية وقف "القويحص" على مشروع ممشى الإسكان -إسكان الملك فهد- والذي يبلغ طوله 2300م، ويحتوي الممشى على نجيل طبيعي على مساحة 5300م2، ونجيل صناعي على مساحة 900م2 و220 شجرة و70 نبتة.

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