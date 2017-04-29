النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الداود": إنجازات الرؤية نتاج تخطيط استراتيجي واستشراف للمستقبل

قال: أصبحت المملكة تواكب أحدث التوجهات العالمية في الأداء والنتائج

رفع رئيس جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، تهنئته لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده بمناسبة الذكرى الخامسة لإطلاق رؤية المملكة 2030.

وقال الدكتور الداود: إن ما تعيشه المملكة من تقدم ونجاح ما هو إلا نتيجة للجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة الرشيدة من أجل أن تكون السعودية أولًا، وإن شرط الوقوف في مصاف الدول المتقدمة لا يتحقق إلا وفق منظومة تخطيطية وتنفيذية على درجة عالية من الوضوح والمتابعة. ولعل ما تحقق من إنجازات خلال الخمس سنوات الماضية يعطي مؤشرًا قويًا بأن النجاح لم يكن وليد الصدفة.

وأضاف الداود: لقد ارتسمت معالم التحول الاستراتيجي لأداء القطاعات كافة بعد خمس سنوات من عمر الرؤية، فأصبحت المملكة تواكب أحدث التوجهات العالمية في الأداء والنتائج، وليس أدل على ذلك من القدرة العالية والثبات المميز والنجاح المشهود الذي تعاملت به أجهزة الدولة مع المتغيرات الصعبة التي يمر بها عالم اليوم.

وأشار إلى أن قطاع التعليم هو أحد القطاعات المهمة التي حظيت بالدعم والمساندة من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وأن السنوات الخمس الماضية قد أكسبت قطاع التعليم بشكل عام والجامعي بشكل خاص العديد من المزايا التنافسية التي أكدت على أهمية المرونة في التعامل مع المتغيرات، وتجويد التعليم، وتعزيز البحث والابتكار، وزيادة الإسهام في خدمة المجتمع. كما أكدت على إعادة الهيكلة بما يوائم المتطلبات النموذجية للتعليم الجامعي التي تعطي الجامعات السعودية ميزة تنافسية مع أرقى الجامعات على مستوى العالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الداود": إنجازات الرؤية نتاج تخطيط استراتيجي واستشراف للمستقبل
سبق

رفع رئيس جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، تهنئته لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده بمناسبة الذكرى الخامسة لإطلاق رؤية المملكة 2030.

وقال الدكتور الداود: إن ما تعيشه المملكة من تقدم ونجاح ما هو إلا نتيجة للجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة الرشيدة من أجل أن تكون السعودية أولًا، وإن شرط الوقوف في مصاف الدول المتقدمة لا يتحقق إلا وفق منظومة تخطيطية وتنفيذية على درجة عالية من الوضوح والمتابعة. ولعل ما تحقق من إنجازات خلال الخمس سنوات الماضية يعطي مؤشرًا قويًا بأن النجاح لم يكن وليد الصدفة.

وأضاف الداود: لقد ارتسمت معالم التحول الاستراتيجي لأداء القطاعات كافة بعد خمس سنوات من عمر الرؤية، فأصبحت المملكة تواكب أحدث التوجهات العالمية في الأداء والنتائج، وليس أدل على ذلك من القدرة العالية والثبات المميز والنجاح المشهود الذي تعاملت به أجهزة الدولة مع المتغيرات الصعبة التي يمر بها عالم اليوم.

وأشار إلى أن قطاع التعليم هو أحد القطاعات المهمة التي حظيت بالدعم والمساندة من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وأن السنوات الخمس الماضية قد أكسبت قطاع التعليم بشكل عام والجامعي بشكل خاص العديد من المزايا التنافسية التي أكدت على أهمية المرونة في التعامل مع المتغيرات، وتجويد التعليم، وتعزيز البحث والابتكار، وزيادة الإسهام في خدمة المجتمع. كما أكدت على إعادة الهيكلة بما يوائم المتطلبات النموذجية للتعليم الجامعي التي تعطي الجامعات السعودية ميزة تنافسية مع أرقى الجامعات على مستوى العالم.

29 إبريل 2021 - 17 رمضان 1442
05:58 PM

"الداود": إنجازات الرؤية نتاج تخطيط استراتيجي واستشراف للمستقبل

قال: أصبحت المملكة تواكب أحدث التوجهات العالمية في الأداء والنتائج

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القصيم
0
873

رفع رئيس جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، تهنئته لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده بمناسبة الذكرى الخامسة لإطلاق رؤية المملكة 2030.

وقال الدكتور الداود: إن ما تعيشه المملكة من تقدم ونجاح ما هو إلا نتيجة للجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة الرشيدة من أجل أن تكون السعودية أولًا، وإن شرط الوقوف في مصاف الدول المتقدمة لا يتحقق إلا وفق منظومة تخطيطية وتنفيذية على درجة عالية من الوضوح والمتابعة. ولعل ما تحقق من إنجازات خلال الخمس سنوات الماضية يعطي مؤشرًا قويًا بأن النجاح لم يكن وليد الصدفة.

وأضاف الداود: لقد ارتسمت معالم التحول الاستراتيجي لأداء القطاعات كافة بعد خمس سنوات من عمر الرؤية، فأصبحت المملكة تواكب أحدث التوجهات العالمية في الأداء والنتائج، وليس أدل على ذلك من القدرة العالية والثبات المميز والنجاح المشهود الذي تعاملت به أجهزة الدولة مع المتغيرات الصعبة التي يمر بها عالم اليوم.

وأشار إلى أن قطاع التعليم هو أحد القطاعات المهمة التي حظيت بالدعم والمساندة من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وأن السنوات الخمس الماضية قد أكسبت قطاع التعليم بشكل عام والجامعي بشكل خاص العديد من المزايا التنافسية التي أكدت على أهمية المرونة في التعامل مع المتغيرات، وتجويد التعليم، وتعزيز البحث والابتكار، وزيادة الإسهام في خدمة المجتمع. كما أكدت على إعادة الهيكلة بما يوائم المتطلبات النموذجية للتعليم الجامعي التي تعطي الجامعات السعودية ميزة تنافسية مع أرقى الجامعات على مستوى العالم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,458
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,285
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,819
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,726

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

خمسية الرؤية الأولى

خمسية الرؤية الأولى

عبدالمحسن الحارثي
"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

غسان محمد عسيلان
خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خالد الشبانة
شكرًا للقائمين على "إحسان"

شكرًا للقائمين على "إحسان"

حسن آل عمير
محمد بن سلمان المستقبل الأفضل

محمد بن سلمان المستقبل الأفضل

سعيد آل جندب
الرمان المخدِّر..!

الرمان المخدِّر..!

محمد الصيعري
نحو إعلام يواكب رؤية 2030

نحو إعلام يواكب رؤية 2030

محمد الحيدر
القانون في لبنان انتهى!!

القانون في لبنان انتهى!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية العظمى وخمس سنوات في الماراثون التنموي

السعودية العظمى وخمس سنوات في الماراثون التنموي

سعد بن عبدالله آل حماد
تعليم صبيا بين جُوديِّ وجُبّ!

تعليم صبيا بين جُوديِّ وجُبّ!

ماضي السبعي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة