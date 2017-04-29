رفع رئيس جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، تهنئته لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده بمناسبة الذكرى الخامسة لإطلاق رؤية المملكة 2030. وقال الدكتور الداود: إن ما تعيشه المملكة من تقدم ونجاح ما هو إلا نتيجة للجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة الرشيدة من أجل أن تكون السعودية أولًا، وإن شرط الوقوف في مصاف الدول المتقدمة لا يتحقق إلا وفق منظومة تخطيطية وتنفيذية على درجة عالية من الوضوح والمتابعة. ولعل ما تحقق من إنجازات خلال الخمس سنوات الماضية يعطي مؤشرًا قويًا بأن النجاح لم يكن وليد الصدفة. وأضاف الداود: لقد ارتسمت معالم التحول الاستراتيجي لأداء القطاعات كافة بعد خمس سنوات من عمر الرؤية، فأصبحت المملكة تواكب أحدث التوجهات العالمية في الأداء والنتائج، وليس أدل على ذلك من القدرة العالية والثبات المميز والنجاح المشهود الذي تعاملت به أجهزة الدولة مع المتغيرات الصعبة التي يمر بها عالم اليوم. وأشار إلى أن قطاع التعليم هو أحد القطاعات المهمة التي حظيت بالدعم والمساندة من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وأن السنوات الخمس الماضية قد أكسبت قطاع التعليم بشكل عام والجامعي بشكل خاص العديد من المزايا التنافسية التي أكدت على أهمية المرونة في التعامل مع المتغيرات، وتجويد التعليم، وتعزيز البحث والابتكار، وزيادة الإسهام في خدمة المجتمع. كما أكدت على إعادة الهيكلة بما يوائم المتطلبات النموذجية للتعليم الجامعي التي تعطي الجامعات السعودية ميزة تنافسية مع أرقى الجامعات على مستوى العالم.

"الداود": إنجازات الرؤية نتاج تخطيط استراتيجي واستشراف للمستقبل صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-04-29 رفع رئيس جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، تهنئته لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده بمناسبة الذكرى الخامسة لإطلاق رؤية المملكة 2030.



وقال الدكتور الداود: إن ما تعيشه المملكة من تقدم ونجاح ما هو إلا نتيجة للجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة الرشيدة من أجل أن تكون السعودية أولًا، وإن شرط الوقوف في مصاف الدول المتقدمة لا يتحقق إلا وفق منظومة تخطيطية وتنفيذية على درجة عالية من الوضوح والمتابعة. ولعل ما تحقق من إنجازات خلال الخمس سنوات الماضية يعطي مؤشرًا قويًا بأن النجاح لم يكن وليد الصدفة.



وأضاف الداود: لقد ارتسمت معالم التحول الاستراتيجي لأداء القطاعات كافة بعد خمس سنوات من عمر الرؤية، فأصبحت المملكة تواكب أحدث التوجهات العالمية في الأداء والنتائج، وليس أدل على ذلك من القدرة العالية والثبات المميز والنجاح المشهود الذي تعاملت به أجهزة الدولة مع المتغيرات الصعبة التي يمر بها عالم اليوم.



وأشار إلى أن قطاع التعليم هو أحد القطاعات المهمة التي حظيت بالدعم والمساندة من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وأن السنوات الخمس الماضية قد أكسبت قطاع التعليم بشكل عام والجامعي بشكل خاص العديد من المزايا التنافسية التي أكدت على أهمية المرونة في التعامل مع المتغيرات، وتجويد التعليم، وتعزيز البحث والابتكار، وزيادة الإسهام في خدمة المجتمع. كما أكدت على إعادة الهيكلة بما يوائم المتطلبات النموذجية للتعليم الجامعي التي تعطي الجامعات السعودية ميزة تنافسية مع أرقى الجامعات على مستوى العالم.

29 إبريل 2021 - 17 رمضان 1442 05:58 PM

"الداود": إنجازات الرؤية نتاج تخطيط استراتيجي واستشراف للمستقبل قال: أصبحت المملكة تواكب أحدث التوجهات العالمية في الأداء والنتائج





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رفع رئيس جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، تهنئته لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده بمناسبة الذكرى الخامسة لإطلاق رؤية المملكة 2030.



وقال الدكتور الداود: إن ما تعيشه المملكة من تقدم ونجاح ما هو إلا نتيجة للجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة الرشيدة من أجل أن تكون السعودية أولًا، وإن شرط الوقوف في مصاف الدول المتقدمة لا يتحقق إلا وفق منظومة تخطيطية وتنفيذية على درجة عالية من الوضوح والمتابعة. ولعل ما تحقق من إنجازات خلال الخمس سنوات الماضية يعطي مؤشرًا قويًا بأن النجاح لم يكن وليد الصدفة.



وأضاف الداود: لقد ارتسمت معالم التحول الاستراتيجي لأداء القطاعات كافة بعد خمس سنوات من عمر الرؤية، فأصبحت المملكة تواكب أحدث التوجهات العالمية في الأداء والنتائج، وليس أدل على ذلك من القدرة العالية والثبات المميز والنجاح المشهود الذي تعاملت به أجهزة الدولة مع المتغيرات الصعبة التي يمر بها عالم اليوم.



وأشار إلى أن قطاع التعليم هو أحد القطاعات المهمة التي حظيت بالدعم والمساندة من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وأن السنوات الخمس الماضية قد أكسبت قطاع التعليم بشكل عام والجامعي بشكل خاص العديد من المزايا التنافسية التي أكدت على أهمية المرونة في التعامل مع المتغيرات، وتجويد التعليم، وتعزيز البحث والابتكار، وزيادة الإسهام في خدمة المجتمع. كما أكدت على إعادة الهيكلة بما يوائم المتطلبات النموذجية للتعليم الجامعي التي تعطي الجامعات السعودية ميزة تنافسية مع أرقى الجامعات على مستوى العالم.