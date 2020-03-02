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شرطة القصيم تقبض على متهم تورَّط بارتكاب جرائم سرقة من المركبات

بتحطيم زجاجها والاستيلاء على ما تحتويه من مبالغ مالية ووثائق

صرَّح بدر السحيباني، المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت - بفضل الله تعالى - عن القبض على متهم (سعودي الجنسية - في العقد الثالث من العمر)؛ وذلك بعد توافُر الدلائل على تورطه بارتكاب جرائم سرقة من المركبات بتحطيم زجاجها، والاستيلاء على ما تحتويه من مبالغ مالية ووثائق شخصية وبطاقات مصرفية.

وأضاف بأنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقرَّ بارتكاب أربع وعشرين جريمة؛ فجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

شرطة القصيم

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شرطة القصيم تقبض على متهم تورَّط بارتكاب جرائم سرقة من المركبات
سبق

صرَّح بدر السحيباني، المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت - بفضل الله تعالى - عن القبض على متهم (سعودي الجنسية - في العقد الثالث من العمر)؛ وذلك بعد توافُر الدلائل على تورطه بارتكاب جرائم سرقة من المركبات بتحطيم زجاجها، والاستيلاء على ما تحتويه من مبالغ مالية ووثائق شخصية وبطاقات مصرفية.

وأضاف بأنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقرَّ بارتكاب أربع وعشرين جريمة؛ فجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
08:36 PM

شرطة القصيم تقبض على متهم تورَّط بارتكاب جرائم سرقة من المركبات

بتحطيم زجاجها والاستيلاء على ما تحتويه من مبالغ مالية ووثائق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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صرَّح بدر السحيباني، المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت - بفضل الله تعالى - عن القبض على متهم (سعودي الجنسية - في العقد الثالث من العمر)؛ وذلك بعد توافُر الدلائل على تورطه بارتكاب جرائم سرقة من المركبات بتحطيم زجاجها، والاستيلاء على ما تحتويه من مبالغ مالية ووثائق شخصية وبطاقات مصرفية.

وأضاف بأنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقرَّ بارتكاب أربع وعشرين جريمة؛ فجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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