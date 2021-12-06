"الرشيدي" يحتفل بزواج ابنيْه
في ليلة سادها الحب والوفاء، احتفل الشيخ ناصر سالم الرشيدي، بزواج ابنيْه الشابين (عبدالمجيد، وعبدالإله)، وسط حضور جمع غفير من محبي العائلة والأهل والأقارب.
وأعرب والد العريسين أن فرحته لا تُوصف خاصة بوجود الأهل والأقارب والأصدقاء الذين شاركوه فرحته بنجليْه.
"الرشيدي" يحتفل بزواج ابنيْه
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-12-06
في ليلة سادها الحب والوفاء، احتفل الشيخ ناصر سالم الرشيدي، بزواج ابنيْه الشابين (عبدالمجيد، وعبدالإله)، وسط حضور جمع غفير من محبي العائلة والأهل والأقارب.
وأعرب والد العريسين أن فرحته لا تُوصف خاصة بوجود الأهل والأقارب والأصدقاء الذين شاركوه فرحته بنجليْه.
06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
01:37 PM
"الرشيدي" يحتفل بزواج ابنيْه
في ليلة سادها الحب والوفاء، احتفل الشيخ ناصر سالم الرشيدي، بزواج ابنيْه الشابين (عبدالمجيد، وعبدالإله)، وسط حضور جمع غفير من محبي العائلة والأهل والأقارب.
وأعرب والد العريسين أن فرحته لا تُوصف خاصة بوجود الأهل والأقارب والأصدقاء الذين شاركوه فرحته بنجليْه.