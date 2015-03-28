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"الندوة" تقدم مساعدات عاجلة للمدن المتضررة في إندونيسيا جراء الفيضان

"مشكور" يعرب عن امتنانه العظيم للمملكة حكومة وشعبًا

أعرب نائب رئيس مدينة سوبانق بجاوى الغربية في إندونيسيا، الحاج أغوس مشكور، عن امتنانه العظيم للمملكة، حكومة وشعبًا، على عطائهم الإنساني المتواصل.

وثمّن "مشكور"، جهود الندوة العالمية للشباب الإسلامي في برامجها التنموية الهادفة التي تفيد بها المجتمعات الإنسانية.

جاء ذلك، خلال تدشين مكتب الندوة العالمية في إندونيسيا مشروع توزيع السلال الغذائية على المنكوبين في المدن التي اجتاحتها الفيضانات.

ونفذ المشروع بمساعدة المتطوعين في المنطقة المنكوبة، حيث تم توزيع 2200 سلة غذائية على المتضررين من آثار الفيضان في مدينة سوبانق.

وعبّر المستفيدون عن فرحتهم وامتنانهم الكبير بالسلال الغذائية التي جاءت في وقتها، بعد كارثة الفيضانات التي عطلت مسيرة الحياة ودمرت البيوت والمدارس والمزارع.

وسألوا الله أن يحفظ مملكة الإنسانية حكومةً وشعباً على جهودهم الخيرة والعطاء السخي الذي خفف عنهم الكثير من المعاناة في هذه الأزمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الندوة" تقدم مساعدات عاجلة للمدن المتضررة في إندونيسيا جراء الفيضان
سبق

أعرب نائب رئيس مدينة سوبانق بجاوى الغربية في إندونيسيا، الحاج أغوس مشكور، عن امتنانه العظيم للمملكة، حكومة وشعبًا، على عطائهم الإنساني المتواصل.

وثمّن "مشكور"، جهود الندوة العالمية للشباب الإسلامي في برامجها التنموية الهادفة التي تفيد بها المجتمعات الإنسانية.

جاء ذلك، خلال تدشين مكتب الندوة العالمية في إندونيسيا مشروع توزيع السلال الغذائية على المنكوبين في المدن التي اجتاحتها الفيضانات.

ونفذ المشروع بمساعدة المتطوعين في المنطقة المنكوبة، حيث تم توزيع 2200 سلة غذائية على المتضررين من آثار الفيضان في مدينة سوبانق.

وعبّر المستفيدون عن فرحتهم وامتنانهم الكبير بالسلال الغذائية التي جاءت في وقتها، بعد كارثة الفيضانات التي عطلت مسيرة الحياة ودمرت البيوت والمدارس والمزارع.

وسألوا الله أن يحفظ مملكة الإنسانية حكومةً وشعباً على جهودهم الخيرة والعطاء السخي الذي خفف عنهم الكثير من المعاناة في هذه الأزمة.

28 مارس 2021 - 15 شعبان 1442
06:08 PM

"الندوة" تقدم مساعدات عاجلة للمدن المتضررة في إندونيسيا جراء الفيضان

"مشكور" يعرب عن امتنانه العظيم للمملكة حكومة وشعبًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعرب نائب رئيس مدينة سوبانق بجاوى الغربية في إندونيسيا، الحاج أغوس مشكور، عن امتنانه العظيم للمملكة، حكومة وشعبًا، على عطائهم الإنساني المتواصل.

وثمّن "مشكور"، جهود الندوة العالمية للشباب الإسلامي في برامجها التنموية الهادفة التي تفيد بها المجتمعات الإنسانية.

جاء ذلك، خلال تدشين مكتب الندوة العالمية في إندونيسيا مشروع توزيع السلال الغذائية على المنكوبين في المدن التي اجتاحتها الفيضانات.

ونفذ المشروع بمساعدة المتطوعين في المنطقة المنكوبة، حيث تم توزيع 2200 سلة غذائية على المتضررين من آثار الفيضان في مدينة سوبانق.

وعبّر المستفيدون عن فرحتهم وامتنانهم الكبير بالسلال الغذائية التي جاءت في وقتها، بعد كارثة الفيضانات التي عطلت مسيرة الحياة ودمرت البيوت والمدارس والمزارع.

وسألوا الله أن يحفظ مملكة الإنسانية حكومةً وشعباً على جهودهم الخيرة والعطاء السخي الذي خفف عنهم الكثير من المعاناة في هذه الأزمة.

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