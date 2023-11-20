نادي الصقور يواصل تسجيل المشاركين بمهرجان المؤسس في الرياض وبريدة

ينطلق أول ديسمبر المقبل ويستمر حتى الـ16 من الشهر نفسه في "ملهم"

يواصل نادي الصقور السعودي تسجيل الراغبين بالمشاركة في مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الثانية، وذلك في مدينتَي الرياض وبريدة.

وكان النادي قد بدأ مرحلة التسجيل في الدمام في 6 نوفمبر الماضي، واستمر تسجيل المشاركين على مدى يومين، وانطلق في حفر الباطن، ينبع، عرعر، سكاكا وحائل، التي أغلقت باب التسجيل، فيما يواصل المهرجان استقبال الراغبين في المشاركة في مدينة الرياض حتى الاثنين المقبل، وذلك في فندق كورت يارد ماريوت السفارات.

أما في بريدة فينطلق التسجيل يومَي الجمعة والسبت، وذلك في فندق رؤوم إن في حي النهضة.

الجدير بالذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية أقام مسابقة (الدعو - الملواح) على فئتَي المُلاك والمحترفين، فيما ينطلق المهرجان يوم الأحد 1 ديسمبر المقبل، ويستمر حتى الـ16 من الشهر نفسه في ملهم شمال مدينة الرياض.