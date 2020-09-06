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"جامعة جازان" تطلق مبادرة تنمية القدرات في التعليم الإلكتروني

8 حقائب تدريبية لأعضاء هيئة التدريس للنهوض بمستوى الخدمة

أطلقت جامعة جازان -ممثلة في عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات- مبادرة لتنمية قدرات منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس وتطوير مهاراتهم في استخدام أدوات التعليم الإلكتروني.

وأوضح عميد عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات بجامعة جازان الدكتور إبراهيم غاشم، أن المبادرة تهدف للنهوض بمستوى الخدمة المقدمة للطالب، في الوقت الذي أصبح فيه التعليم الإلكتروني خيارًا استراتيجيًّا ومستقبليًّا في عملية التعليم بالمملكة.

وأشار الدكتور "غاشم" إلى أن عضو هيئة التدريس والطالب؛ هما المحوران الأساسيان في العملية التعليمية، وتأتي هذه المبادرة للتغلب على مشكلتي الزمان والمكان ومواكبة التطور والحداثة باستخدام أحدث أنظمة ومنصات التعلم الإلكتروني.

وبيّن أن الحقائب تتضمن 8 حقائب تدريبية لتأهيل عضو هيئة التدريس بجامعة جازان للحصول على شهادة من عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات بالجامعة بعد اجتيازه لجميع الحقائب، أو اجتيازه لاختبار الكفاءة في الحقائب التي يريد أن يتخطاها لمعرفته المسبقة بمحتواها العلمي وتمكنه من أدواتها.

وأشار الدكتور "غاشم" إلى أن الحقائب تُعنى بالتدريب على: "التمكين الرقمي"، "مهارات العرض الفعال"، "مهارات التعليم المصغر"، "مهارات استخدام منصات التعليم الإلكتروني وأنظمتها"، "التصميم التعليمي"، "مهارات إنتاج المحتوى الرقمي"، "مهارات التقويم الإلكتروني"؛ فيما خصصت الحقيبة الثامنة لـ"التخصصية- نظري- طبي- تطبيقي".

جامعة جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جامعة جازان" تطلق مبادرة تنمية القدرات في التعليم الإلكتروني
سبق

أطلقت جامعة جازان -ممثلة في عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات- مبادرة لتنمية قدرات منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس وتطوير مهاراتهم في استخدام أدوات التعليم الإلكتروني.

وأوضح عميد عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات بجامعة جازان الدكتور إبراهيم غاشم، أن المبادرة تهدف للنهوض بمستوى الخدمة المقدمة للطالب، في الوقت الذي أصبح فيه التعليم الإلكتروني خيارًا استراتيجيًّا ومستقبليًّا في عملية التعليم بالمملكة.

وأشار الدكتور "غاشم" إلى أن عضو هيئة التدريس والطالب؛ هما المحوران الأساسيان في العملية التعليمية، وتأتي هذه المبادرة للتغلب على مشكلتي الزمان والمكان ومواكبة التطور والحداثة باستخدام أحدث أنظمة ومنصات التعلم الإلكتروني.

وبيّن أن الحقائب تتضمن 8 حقائب تدريبية لتأهيل عضو هيئة التدريس بجامعة جازان للحصول على شهادة من عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات بالجامعة بعد اجتيازه لجميع الحقائب، أو اجتيازه لاختبار الكفاءة في الحقائب التي يريد أن يتخطاها لمعرفته المسبقة بمحتواها العلمي وتمكنه من أدواتها.

وأشار الدكتور "غاشم" إلى أن الحقائب تُعنى بالتدريب على: "التمكين الرقمي"، "مهارات العرض الفعال"، "مهارات التعليم المصغر"، "مهارات استخدام منصات التعليم الإلكتروني وأنظمتها"، "التصميم التعليمي"، "مهارات إنتاج المحتوى الرقمي"، "مهارات التقويم الإلكتروني"؛ فيما خصصت الحقيبة الثامنة لـ"التخصصية- نظري- طبي- تطبيقي".

06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442
09:45 AM

"جامعة جازان" تطلق مبادرة تنمية القدرات في التعليم الإلكتروني

8 حقائب تدريبية لأعضاء هيئة التدريس للنهوض بمستوى الخدمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أطلقت جامعة جازان -ممثلة في عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات- مبادرة لتنمية قدرات منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس وتطوير مهاراتهم في استخدام أدوات التعليم الإلكتروني.

وأوضح عميد عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات بجامعة جازان الدكتور إبراهيم غاشم، أن المبادرة تهدف للنهوض بمستوى الخدمة المقدمة للطالب، في الوقت الذي أصبح فيه التعليم الإلكتروني خيارًا استراتيجيًّا ومستقبليًّا في عملية التعليم بالمملكة.

وأشار الدكتور "غاشم" إلى أن عضو هيئة التدريس والطالب؛ هما المحوران الأساسيان في العملية التعليمية، وتأتي هذه المبادرة للتغلب على مشكلتي الزمان والمكان ومواكبة التطور والحداثة باستخدام أحدث أنظمة ومنصات التعلم الإلكتروني.

وبيّن أن الحقائب تتضمن 8 حقائب تدريبية لتأهيل عضو هيئة التدريس بجامعة جازان للحصول على شهادة من عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات بالجامعة بعد اجتيازه لجميع الحقائب، أو اجتيازه لاختبار الكفاءة في الحقائب التي يريد أن يتخطاها لمعرفته المسبقة بمحتواها العلمي وتمكنه من أدواتها.

وأشار الدكتور "غاشم" إلى أن الحقائب تُعنى بالتدريب على: "التمكين الرقمي"، "مهارات العرض الفعال"، "مهارات التعليم المصغر"، "مهارات استخدام منصات التعليم الإلكتروني وأنظمتها"، "التصميم التعليمي"، "مهارات إنتاج المحتوى الرقمي"، "مهارات التقويم الإلكتروني"؛ فيما خصصت الحقيبة الثامنة لـ"التخصصية- نظري- طبي- تطبيقي".

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