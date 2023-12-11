الدوائر الإنهائية بشرق الرياض تنتقل لمقرها الجديد بالسلي

وتستقبل المراجعين مطلع الأسبوع الجاري

تباشر الدوائر الإنهائية بشرق الرياض، أعمالها هذا الأسبوع، في مقرها الجديد بالمركز الإداري في حي السلي بالعاصمة على مخرج "١٦".

قالت وزارة العدل عبر حسابها على "تويتر": إن "الدوائر الإنهائية بشرق الرياض تنتقل من مخرج "١٣" إلى مقرها الجديد بالمركز الإداري بحي السلي مخرج "١٦"، وتباشر أعمالها وتستقبل المراجعين بالمقر الجديد مطلع الأسبوع الجاري.