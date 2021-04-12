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أمانة الرياض توضّح أبرز الإجراءات الاحترازية في المولات والمطاعم خلال رمضان

قالت: تحديد منافذ الدخول والخروج للحدائق الكبيرة المحاطة بأسوار وإغلاق  الصغيرة

أكدت أمانة منطقة الرياض مجموعة من الإجراءات الاحترازية في المولات والمطاعم والفنادق خلال رمضان؛ ومنها تكثيف ومضاعفة الجولات الرقابية، وتحديد منافذ الدخول والخروج للحدائق الكبيرة المحاطة بأسوار، وإغلاق الحدائق الصغيرة وإعداد رسائل توعوية بالإجراءات.

وأضافت في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها: أما بخصوص المطاعم؛ فيتم تجهيز الطلبات مسبقًا أو من الحجز المسبق، والتسليم وانتظار الطلبات في السيارات؛ مؤكدة إيقاف البوفيهات في المطاعم والفنادق.

وتابعت: تمديد أوقات العمل للمحلات في مراكز التسوق والمولات 24 ساعة في شهر رمضان وعيد الفطر.

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أمانة الرياض توضّح أبرز الإجراءات الاحترازية في المولات والمطاعم خلال رمضان
سبق

أكدت أمانة منطقة الرياض مجموعة من الإجراءات الاحترازية في المولات والمطاعم والفنادق خلال رمضان؛ ومنها تكثيف ومضاعفة الجولات الرقابية، وتحديد منافذ الدخول والخروج للحدائق الكبيرة المحاطة بأسوار، وإغلاق الحدائق الصغيرة وإعداد رسائل توعوية بالإجراءات.

وأضافت في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها: أما بخصوص المطاعم؛ فيتم تجهيز الطلبات مسبقًا أو من الحجز المسبق، والتسليم وانتظار الطلبات في السيارات؛ مؤكدة إيقاف البوفيهات في المطاعم والفنادق.

وتابعت: تمديد أوقات العمل للمحلات في مراكز التسوق والمولات 24 ساعة في شهر رمضان وعيد الفطر.

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
08:30 AM

أمانة الرياض توضّح أبرز الإجراءات الاحترازية في المولات والمطاعم خلال رمضان

قالت: تحديد منافذ الدخول والخروج للحدائق الكبيرة المحاطة بأسوار وإغلاق  الصغيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت أمانة منطقة الرياض مجموعة من الإجراءات الاحترازية في المولات والمطاعم والفنادق خلال رمضان؛ ومنها تكثيف ومضاعفة الجولات الرقابية، وتحديد منافذ الدخول والخروج للحدائق الكبيرة المحاطة بأسوار، وإغلاق الحدائق الصغيرة وإعداد رسائل توعوية بالإجراءات.

وأضافت في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها: أما بخصوص المطاعم؛ فيتم تجهيز الطلبات مسبقًا أو من الحجز المسبق، والتسليم وانتظار الطلبات في السيارات؛ مؤكدة إيقاف البوفيهات في المطاعم والفنادق.

وتابعت: تمديد أوقات العمل للمحلات في مراكز التسوق والمولات 24 ساعة في شهر رمضان وعيد الفطر.

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