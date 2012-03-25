تدخل طبيب سعودي بتبوك ينقذ حياة ٣ فتيات تعرضن لحادث دهس

قائدة المركبة سيدة تفاجأت بمرورهن بالطريق

تسببت مركبة في دهس ثلاث فتيات في تبوك ووقع الحادث حين خرجت مركبة تقودها سيدة من أحد المولات وأثناء سيرها تفاجأت بثلاث فتيات يقطعن الطريق ولم تستطع تفاديهن مما أدى لوقوع الحادث.



وبحسب المعلومات الواردة فإن وقوع الحادث تصادف مع وجود طبيب سعودي يعمل بمستشفى الملك خالد المدني بتبوك، حيث توقف على الفور وطلب الهلال الأحمر وقام بعمل الإسعافات الأولية وإيقاف النزيف من منطقة رأس إحدى المصابات والاطمئنان على الأخريات حتى وصول الإسعافات وتم نقلهن إلى المستشفى، حيث ساهم تدخل الطبيب بمنع تدفق النزيف فيما تابع وضع الحالات الصحي حتى وصول الإسعافات.



ووفقاً للحالات الصحية الأولية للمصابات فإن إحداهن مصابة بكسور متفرقة في منطقة الرأس والحوض والأخريات إصابات متوسطة وتم تنويمهن.

