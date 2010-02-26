شاب سعودي يبتكر منصة لتبادل الخبرات في مجال الحكومة الإلكترونية

الدوسري: تهدف لتعزيز ودعم التحول الرقمي وتتميز بالسهولة والوضوح

ابتكر الشاب السعودي مبارك الدوسري أول منصة عربية متخصصة من نوعها في مجال الحكومة الإلكترونية؛ تهدف إلى نشر ومشاركة المعرفة في هذا المجال بشكل مبتكر.

وقال الدوسري لـ"سبق" إن المنصة التي تم تدشين موقعها الرسمي على الرابط goegov.com - تهدف إلى تعزيز التبادل المعرفي ودعم التحول الرقمي، وذلك بفتح المجال لذوي الخبرة لنشر ومشاركة خبراتهم ومعارفهم وتطويرها على إطار أوسع ، وكسب خبرات في المقابل.

وأضاف : كما تهدف إلى الاستفادة من أفضل التجارب والممارسات والمعايير المحلية والعالمية في مجال الحكومة الإلكترونية بهدف إثراء المعرفة وتأمين الخبرة للعاملين والمختصين بالمجال وتطوير مهاراتهم وأداء عملهم بطريقة أسرع وأكثر كفاءة.

وحول فكرتها أكد الدوسري انها تعتمد على قوائم المهام Checklist كخدمة أساسية خصصت للمساعدة في الترتيب والتذكير بالمهام والأعمال المطلوبة أو النقاط التي يجب مراجعتها أو التأكد منها، كما تتيح المنصة لمستخدميها نشر خبراتهم وأفضل ممارساتهم من خلال هذه القوائم التي يتم عرضها مصنفة حسب الأقسام ويمكن للمستخدم حفظها والتعديل عليها واستخدامها بشكل خاص ومشاركتها مع فريق عمله، أو إعادة نشرها بشكل عام على مستوى المنصة.

وأشار إلى ان واجهة المنصة تتميز بالسهولة والوضوح؛ حيث يمكن إضافة قائمة سريعة بالضغط على زر (+ قائمة جديدة) الموجود أعلى الصفحة، وتتميز بسهولة كتابة وتحرير وحذف المهام وترتيب أولوياتها بتقنية السحب والإفلات، كما تتيح تحديد المنجز من المهام بعلامة، بالإضافة إلى ميزة الحفظ التلقائي ومزامنة القوائم وغيرها من الميزات الأخرى.