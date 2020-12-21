النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 168 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 211 خلال الـ24 ساعة الماضية

بالصور.. أمير الشرقية يدشن مسابقة "تصميم حي سمايا"

أولى مبادرات لجنة التطوع الإسكاني بالمنطقة

دشن أمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز من مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين) عبر الاتصال المرئي المسابقة المعمارية الوطنية لتصميم "حي سمايا" التي تنظمها لجنة التطوع الإسكاني بالمنطقة، وذلك بحضور نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية للمسابقة رئيس لجنة التطوع الإسكاني بالمنطقة الشرقية خالد بن حسن القحطاني أن مساحة الموقع المستهدفة في المسابقة تبلغ حوالي 130 ألف متر مربع في مدينة الخبر مخصصة للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أن المسابقة تراعي التنوع والتجانس في الوحدات السكنية بما يحقق اشتراطات وزارة الإسكان وزارة الشؤون البلدية والقروية، ومراعاة جانب جودة الحياة وتشجيع المتسابقين على تصميم مبتكر يستغل المساحات ويراعي تواجد أماكن الترفيه والملاعب والحدائق الخاصة بالكبار والصغار

وأكد القحطاني أن نجاح هذه الفكرة من بدايتها هو التحفيز والمتابعة المستمرة من أمير المنطقة الشرقية ووزير الإسكان، وكذلك ما حظيت به المسابقة من ثقة من الرعاة والداعمين والمشاركين في النجاح الذين يساهمون بلا شك في إبراز ثقافة التطوع الإسكاني على مستوى المنطقة والمملكة ككل.

يشار أن المسابقة أطلقت حساباً لها على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" والذي سيتم من خلاله الإعلان عن كافة التفاصيل.

أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالصور.. أمير الشرقية يدشن مسابقة "تصميم حي سمايا"
سبق

دشن أمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز من مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين) عبر الاتصال المرئي المسابقة المعمارية الوطنية لتصميم "حي سمايا" التي تنظمها لجنة التطوع الإسكاني بالمنطقة، وذلك بحضور نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية للمسابقة رئيس لجنة التطوع الإسكاني بالمنطقة الشرقية خالد بن حسن القحطاني أن مساحة الموقع المستهدفة في المسابقة تبلغ حوالي 130 ألف متر مربع في مدينة الخبر مخصصة للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أن المسابقة تراعي التنوع والتجانس في الوحدات السكنية بما يحقق اشتراطات وزارة الإسكان وزارة الشؤون البلدية والقروية، ومراعاة جانب جودة الحياة وتشجيع المتسابقين على تصميم مبتكر يستغل المساحات ويراعي تواجد أماكن الترفيه والملاعب والحدائق الخاصة بالكبار والصغار

وأكد القحطاني أن نجاح هذه الفكرة من بدايتها هو التحفيز والمتابعة المستمرة من أمير المنطقة الشرقية ووزير الإسكان، وكذلك ما حظيت به المسابقة من ثقة من الرعاة والداعمين والمشاركين في النجاح الذين يساهمون بلا شك في إبراز ثقافة التطوع الإسكاني على مستوى المنطقة والمملكة ككل.

يشار أن المسابقة أطلقت حساباً لها على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" والذي سيتم من خلاله الإعلان عن كافة التفاصيل.

21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
05:03 PM

بالصور.. أمير الشرقية يدشن مسابقة "تصميم حي سمايا"

أولى مبادرات لجنة التطوع الإسكاني بالمنطقة

A A A
عبدالله السالم - الدمام
0
429

دشن أمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز من مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين) عبر الاتصال المرئي المسابقة المعمارية الوطنية لتصميم "حي سمايا" التي تنظمها لجنة التطوع الإسكاني بالمنطقة، وذلك بحضور نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية للمسابقة رئيس لجنة التطوع الإسكاني بالمنطقة الشرقية خالد بن حسن القحطاني أن مساحة الموقع المستهدفة في المسابقة تبلغ حوالي 130 ألف متر مربع في مدينة الخبر مخصصة للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أن المسابقة تراعي التنوع والتجانس في الوحدات السكنية بما يحقق اشتراطات وزارة الإسكان وزارة الشؤون البلدية والقروية، ومراعاة جانب جودة الحياة وتشجيع المتسابقين على تصميم مبتكر يستغل المساحات ويراعي تواجد أماكن الترفيه والملاعب والحدائق الخاصة بالكبار والصغار

وأكد القحطاني أن نجاح هذه الفكرة من بدايتها هو التحفيز والمتابعة المستمرة من أمير المنطقة الشرقية ووزير الإسكان، وكذلك ما حظيت به المسابقة من ثقة من الرعاة والداعمين والمشاركين في النجاح الذين يساهمون بلا شك في إبراز ثقافة التطوع الإسكاني على مستوى المنطقة والمملكة ككل.

يشار أن المسابقة أطلقت حساباً لها على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" والذي سيتم من خلاله الإعلان عن كافة التفاصيل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,743
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,657
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,784
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,209

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

صالح مطر الغامدي
ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

حسن آل عمير
حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر
السعوديون ما يشتغلون..؟!!

السعوديون ما يشتغلون..؟!!

أحمد عجب
الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي
المنقذ الأول

المنقذ الأول

مها الجبر
أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

عبدالغني الشيخ
شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة