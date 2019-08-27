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أصبت بـ"كورونا" قبل شهور وأصبحت مُحصنًا بعد جرعة اللقاح الأولى.. هل أحتاج إلى الثانية؟.. هنا الإجابة

كان الإجراء السابق المتبع لدى وزارة الصحة لمن أُصيب بفيروس "كورونا" ثم تعافى منه أن يكتفي بالحصول على جرعة واحدة فقط من اللقاح ليكون بذلك محصنًا، على أن تكون بعد مرور 6 أشهر من التعافي، إلا أن ذلك الأمر تغير قبل فترة قصيرة، ليصبح بالإمكان الحصول على جرعتين للمريض السابق بالفيروس.. ولكن ماذا عمن تلقى الجرعة الأولى قبل شهور وأصبح محصنًا طبقًا للإجراء السابق؟

كان ذلك محور بعض الأسئلة التي وردت إلى حساب "الصحة_937" على "تويتر"، حيث يستفسر أحد المتابعين، قائلاً: "كنت مصابًا سابقًا، وتم التطعيم في مارس وتغيرت الحالة إلى أكمل الجرعات في توكلنا، حيث كانت جرعة واحدة للمصاب، ولكن حاليًا تصلني رسائل منكم.. فهل نحتاج إلى جرعة ثانية؟".

وأجاب الحساب المختص بالرد على استفسارات المواطنين والمقيمين الصحية على "تويتر"، مشيرًا إلى أهمية الحصول على جرعتين من اللقاح؛ وذلك للحماية من تحورات الفيروس، وذلك بإحالة السائل إلى إعلان الصحة القائل: "تعلن الصحة عن إمكانية حصول المتعافين من كورونا على جرعتين من لقاح كورونا، ويمكن الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح بعد مرور 10 أيام على الإصابة، وذلك وفقًا للدراسات الطبية التي أثبتت سلامة ومأمونية هذا الإجراء، والحصول على جرعتين يرفع الحماية من الإصابة الشديدة لمتحورات الفيروس".

لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أصبت بـ"كورونا" قبل شهور وأصبحت مُحصنًا بعد جرعة اللقاح الأولى.. هل أحتاج إلى الثانية؟.. هنا الإجابة
سبق

كان الإجراء السابق المتبع لدى وزارة الصحة لمن أُصيب بفيروس "كورونا" ثم تعافى منه أن يكتفي بالحصول على جرعة واحدة فقط من اللقاح ليكون بذلك محصنًا، على أن تكون بعد مرور 6 أشهر من التعافي، إلا أن ذلك الأمر تغير قبل فترة قصيرة، ليصبح بالإمكان الحصول على جرعتين للمريض السابق بالفيروس.. ولكن ماذا عمن تلقى الجرعة الأولى قبل شهور وأصبح محصنًا طبقًا للإجراء السابق؟

كان ذلك محور بعض الأسئلة التي وردت إلى حساب "الصحة_937" على "تويتر"، حيث يستفسر أحد المتابعين، قائلاً: "كنت مصابًا سابقًا، وتم التطعيم في مارس وتغيرت الحالة إلى أكمل الجرعات في توكلنا، حيث كانت جرعة واحدة للمصاب، ولكن حاليًا تصلني رسائل منكم.. فهل نحتاج إلى جرعة ثانية؟".

وأجاب الحساب المختص بالرد على استفسارات المواطنين والمقيمين الصحية على "تويتر"، مشيرًا إلى أهمية الحصول على جرعتين من اللقاح؛ وذلك للحماية من تحورات الفيروس، وذلك بإحالة السائل إلى إعلان الصحة القائل: "تعلن الصحة عن إمكانية حصول المتعافين من كورونا على جرعتين من لقاح كورونا، ويمكن الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح بعد مرور 10 أيام على الإصابة، وذلك وفقًا للدراسات الطبية التي أثبتت سلامة ومأمونية هذا الإجراء، والحصول على جرعتين يرفع الحماية من الإصابة الشديدة لمتحورات الفيروس".

27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443
01:53 AM

أصبت بـ"كورونا" قبل شهور وأصبحت مُحصنًا بعد جرعة اللقاح الأولى.. هل أحتاج إلى الثانية؟.. هنا الإجابة

A A A
ياسر نجدي - الرياض
17
13,207

كان الإجراء السابق المتبع لدى وزارة الصحة لمن أُصيب بفيروس "كورونا" ثم تعافى منه أن يكتفي بالحصول على جرعة واحدة فقط من اللقاح ليكون بذلك محصنًا، على أن تكون بعد مرور 6 أشهر من التعافي، إلا أن ذلك الأمر تغير قبل فترة قصيرة، ليصبح بالإمكان الحصول على جرعتين للمريض السابق بالفيروس.. ولكن ماذا عمن تلقى الجرعة الأولى قبل شهور وأصبح محصنًا طبقًا للإجراء السابق؟

كان ذلك محور بعض الأسئلة التي وردت إلى حساب "الصحة_937" على "تويتر"، حيث يستفسر أحد المتابعين، قائلاً: "كنت مصابًا سابقًا، وتم التطعيم في مارس وتغيرت الحالة إلى أكمل الجرعات في توكلنا، حيث كانت جرعة واحدة للمصاب، ولكن حاليًا تصلني رسائل منكم.. فهل نحتاج إلى جرعة ثانية؟".

وأجاب الحساب المختص بالرد على استفسارات المواطنين والمقيمين الصحية على "تويتر"، مشيرًا إلى أهمية الحصول على جرعتين من اللقاح؛ وذلك للحماية من تحورات الفيروس، وذلك بإحالة السائل إلى إعلان الصحة القائل: "تعلن الصحة عن إمكانية حصول المتعافين من كورونا على جرعتين من لقاح كورونا، ويمكن الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح بعد مرور 10 أيام على الإصابة، وذلك وفقًا للدراسات الطبية التي أثبتت سلامة ومأمونية هذا الإجراء، والحصول على جرعتين يرفع الحماية من الإصابة الشديدة لمتحورات الفيروس".

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