«لسانك حصانك».. مثلٌ يعرفه الجميع، يحمل دلالات سلوكية وأخلاقية واجتماعية عميقة.. فيشير مدلوله إلى حفظ الأسرار، وتجنب الانهماك في تتبُّع حياة الآخرين وخصوصياتهم.. سواء كانوا أهلاً أو جيرانًا وزملاء عمل أو دراسة.. وكما قيل: يُستدل على عقل الرجل بكلامه، وعلى أصله بفعله؛ فلا تدع لسانك يخونك.
قال الإمام الشافعي:
إذا رُمتَ أنْ تَحيا سَليماً مِن الأذى
ودينُكَ مَوفورٌ وعِرْضُكَ صَيِنُّ
لِسانُكَ لا تَذكُرْ بِهِ عَورَةَ امرئٍ
فَكُلُّكَ عَوراتٌ وللنّاسِ ألسُنُ
وعَيناكَ إنْ أبدَتْ إليكَ مَعايِباً
فَدَعها وَقُلْ يا عَينُ للنّاسِ أعيُـنُ
وعاشِرْ بِمَعروفٍ وسامِحْ مَن اعتَدى
ودَافع ولكن بالتي هِيَ أحسَنُ
«لسان كحصانك».. مفتاح لقاعدة ذهبية في العلاقات الإنسانية، والتفاعل الإيجابي مع الآخرين، ألا وهي «أسمعُ فأعلم، وأسكتُ فأسلم»؛ إذ يولد الإنسان بأذنَيْن ولسان.. فكن مستمعًا، وقُل خيرًا أو اصمت..
قال رجل لابنه: اجعل لنفسك لوح خشب ومسامير، وكلما أطلقت كلمة جارحة اغرس مسمارًا في اللوح الخشبي، فإذا أطلقت كلمة أخرى فانزع المسمار، واغرسه مجددًا جوار الخرم الأول، وهكذا حتى لا يتبقى في اللوح مكان لخرم جديد..
الآن، كيف ترى أثر المسامير في اللوح؟ وهل تستطيع محو أثرها وإعادة اللوح سليمًا كما كان قبل غرس المسامير فيه؟ هكذا هي النفوس يا بنيّ، لا يمكن إعادتها لسابق عهدها قبل أن تصيبها بكلمات خلفت فيها ندوبًا لا تندمل، فرُبّ كلمة جرى بها اللسان فهلك بها الإنسان.
من الذكاء الاجتماعي أن تكسب بلسانك شخصًا جديدًا كلما طلع يوم جديد.. فإن لم تُضِف صديقًا جديدًا فلا تخسر من رصيدك أي أحد.
«لسانك حصانك».. مثلٌ يعرفه الجميع، يحمل دلالات سلوكية وأخلاقية واجتماعية عميقة.. فيشير مدلوله إلى حفظ الأسرار، وتجنب الانهماك في تتبُّع حياة الآخرين وخصوصياتهم.. سواء كانوا أهلاً أو جيرانًا وزملاء عمل أو دراسة.. وكما قيل: يُستدل على عقل الرجل بكلامه، وعلى أصله بفعله؛ فلا تدع لسانك يخونك.
قال الإمام الشافعي:
إذا رُمتَ أنْ تَحيا سَليماً مِن الأذى
ودينُكَ مَوفورٌ وعِرْضُكَ صَيِنُّ
لِسانُكَ لا تَذكُرْ بِهِ عَورَةَ امرئٍ
فَكُلُّكَ عَوراتٌ وللنّاسِ ألسُنُ
وعَيناكَ إنْ أبدَتْ إليكَ مَعايِباً
فَدَعها وَقُلْ يا عَينُ للنّاسِ أعيُـنُ
وعاشِرْ بِمَعروفٍ وسامِحْ مَن اعتَدى
ودَافع ولكن بالتي هِيَ أحسَنُ
«لسان كحصانك».. مفتاح لقاعدة ذهبية في العلاقات الإنسانية، والتفاعل الإيجابي مع الآخرين، ألا وهي «أسمعُ فأعلم، وأسكتُ فأسلم»؛ إذ يولد الإنسان بأذنَيْن ولسان.. فكن مستمعًا، وقُل خيرًا أو اصمت..
قال رجل لابنه: اجعل لنفسك لوح خشب ومسامير، وكلما أطلقت كلمة جارحة اغرس مسمارًا في اللوح الخشبي، فإذا أطلقت كلمة أخرى فانزع المسمار، واغرسه مجددًا جوار الخرم الأول، وهكذا حتى لا يتبقى في اللوح مكان لخرم جديد..
الآن، كيف ترى أثر المسامير في اللوح؟ وهل تستطيع محو أثرها وإعادة اللوح سليمًا كما كان قبل غرس المسامير فيه؟ هكذا هي النفوس يا بنيّ، لا يمكن إعادتها لسابق عهدها قبل أن تصيبها بكلمات خلفت فيها ندوبًا لا تندمل، فرُبّ كلمة جرى بها اللسان فهلك بها الإنسان.
من الذكاء الاجتماعي أن تكسب بلسانك شخصًا جديدًا كلما طلع يوم جديد.. فإن لم تُضِف صديقًا جديدًا فلا تخسر من رصيدك أي أحد.
«لسانك حصانك».. مثلٌ يعرفه الجميع، يحمل دلالات سلوكية وأخلاقية واجتماعية عميقة.. فيشير مدلوله إلى حفظ الأسرار، وتجنب الانهماك في تتبُّع حياة الآخرين وخصوصياتهم.. سواء كانوا أهلاً أو جيرانًا وزملاء عمل أو دراسة.. وكما قيل: يُستدل على عقل الرجل بكلامه، وعلى أصله بفعله؛ فلا تدع لسانك يخونك.
قال الإمام الشافعي:
إذا رُمتَ أنْ تَحيا سَليماً مِن الأذى
ودينُكَ مَوفورٌ وعِرْضُكَ صَيِنُّ
لِسانُكَ لا تَذكُرْ بِهِ عَورَةَ امرئٍ
فَكُلُّكَ عَوراتٌ وللنّاسِ ألسُنُ
وعَيناكَ إنْ أبدَتْ إليكَ مَعايِباً
فَدَعها وَقُلْ يا عَينُ للنّاسِ أعيُـنُ
وعاشِرْ بِمَعروفٍ وسامِحْ مَن اعتَدى
ودَافع ولكن بالتي هِيَ أحسَنُ
«لسان كحصانك».. مفتاح لقاعدة ذهبية في العلاقات الإنسانية، والتفاعل الإيجابي مع الآخرين، ألا وهي «أسمعُ فأعلم، وأسكتُ فأسلم»؛ إذ يولد الإنسان بأذنَيْن ولسان.. فكن مستمعًا، وقُل خيرًا أو اصمت..
قال رجل لابنه: اجعل لنفسك لوح خشب ومسامير، وكلما أطلقت كلمة جارحة اغرس مسمارًا في اللوح الخشبي، فإذا أطلقت كلمة أخرى فانزع المسمار، واغرسه مجددًا جوار الخرم الأول، وهكذا حتى لا يتبقى في اللوح مكان لخرم جديد..
الآن، كيف ترى أثر المسامير في اللوح؟ وهل تستطيع محو أثرها وإعادة اللوح سليمًا كما كان قبل غرس المسامير فيه؟ هكذا هي النفوس يا بنيّ، لا يمكن إعادتها لسابق عهدها قبل أن تصيبها بكلمات خلفت فيها ندوبًا لا تندمل، فرُبّ كلمة جرى بها اللسان فهلك بها الإنسان.
من الذكاء الاجتماعي أن تكسب بلسانك شخصًا جديدًا كلما طلع يوم جديد.. فإن لم تُضِف صديقًا جديدًا فلا تخسر من رصيدك أي أحد.