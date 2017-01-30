النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كورونا يضم 513 حالة وفاة إلى ضحاياه بإسبانيا و38118 إصابة جديدة

فيما وصل العدد الإجمالي للإصابات 2743119 حالة

سجّلت إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية 513 حالة وفاة و38118 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأفادت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم بأن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 2743119 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 58319 حالة.

إسبانيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
كورونا يضم 513 حالة وفاة إلى ضحاياه بإسبانيا و38118 إصابة جديدة
سبق

سجّلت إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية 513 حالة وفاة و38118 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأفادت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم بأن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 2743119 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 58319 حالة.

29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 1442
11:57 PM

كورونا يضم 513 حالة وفاة إلى ضحاياه بإسبانيا و38118 إصابة جديدة

فيما وصل العدد الإجمالي للإصابات 2743119 حالة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
61

سجّلت إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية 513 حالة وفاة و38118 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأفادت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم بأن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 2743119 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 58319 حالة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,642
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,193
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,143
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,039

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة