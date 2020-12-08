"الحصيني" يتوقع عدة حالات جوية من الأسبوع القادم

أشار إلى احتمال هطول الأمطار.. تمتد إلى معظم المناطق

توقع الباحث في المناخ، عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، حدوث عدة حالات جوية من الأسبوع القادم، مشيراً إلى أنها قد تمتد الى معظم المناطق.

وقال "الحصيني": متوقع عبور عدة منخفضات جوية ومدد رطوبي جيد، ومتوقع مزيد من الأمطار والتغيير وارد.

ودعا إلى الإكثار من الاستغفار، مشيراً إلى أنه ما استُجلبت الأمطار بأعظم من الاستغفار.