الاتفاق يجري تدريبه الرئيس قبل استضافة التعاون.. المالكي وغازي: سنواصل الانتصارات

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الرئيس، اليوم الخميس، على ملعب عبدالله الدبل تحضيراً لمواجهة التعاون ضمن منافسات الجولة الـ21 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2020 /2021.



وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية وتمديد للعضلات للمجموعة التي خاضت مواجهة الفتح التي كسبها الفريق بنتيجة 2/3، فيما أدت بقية اللاعبين تمارين لياقية بالكرة، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة على تكتيكية.



ومن جهة ثانية يختتم الاتفاق مساء يوم غدٍ تدريبه الأخير في ملعب عبد الله الدبل قبل استضافة التعاون يوم السبت عند الساعة الـ6:15 مساءً على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.



وفي سياق متصل أكد مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق أحمد المالكي على أهمية مواجهة فريقه عندما يستضيف فريق التعاون؛ وذلك للمحافظة على نغمة الانتصارات والتقدم في سلم ترتيب الدوري.



جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده المالكي إلى جانب الظهير الأيسر فهد غازي، اليوم الخميس، في قاعة المؤتمرات بالنادي، للحديث عن مواجهة الاتفاق مع نظيره في التعاون ضمن منافسات الجولة الـ21 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2020 /2021.



وقال المالكي في بداية حديثه: ”استعدينا بشكل جيد لمواجهة التعاون الصعبة التي سنسعى خلالها لمواصلة تحقيق الانتصارات“، وأضاف:” ندرك جيداً قوة التعاون والذي يتميز بالتنظيم، وقد جهزنا فريقنا ودرسنا نقاط القوة والضعف في منافسنا“.



في حين أكد لاعب الاتفاق فهد غازي على أن فريقه سيدخل مواجهة التعاون برغبة الفوز، مشيراً إلى أنهم يدركون قوة ضيفهم الذي سيحضر بعد بنشوة فوزهم في الجولة الماضية، إلا أنه يستشعر حماس زملائه اللاعبين لتحقيق الفوز وإسعاد جماهير فارس الدهناء.