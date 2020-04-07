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كيف نجحت وزارة الإعلام بإدارة ملف "كورونا"؟ الإجابة عند "العبدالعالي"

تحدث عن غرفة عمليات لا تستكين يشرف عليها وزير الإعلام المكلف

نجحت وزارة الإعلام بإدارة ملف "كورونا" إعلامياً منذ تسجيل أول حالة بالسعودية، فالوزارة حريصة على نقل المعلومة الدقيقة والشفافة للجميع عبر غرفة عمليات تشترك فيها عدة جهات، وبإشراف مباشر من وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي.

وتقع هذه الغرفة المفعمة بالنشاط اليومي، وتمثل مصدراً لصناعة ونشر الأخبار عن الجائحة داخل مقر وزارة الإعلام، وهو ما يعكس العمل المؤسسي الذي وصلت له الوزارة بمتابعتها مستجدات المرض دولياً ومحلياً، وترصد غرفة العمليات الأخبار الدولية عن الفيروس، وتُترجم المواد الصحافية السعودية لأكثر من لغة.

ويقوم العاملون بالغرفة بتصميم الإنفوجرافيك ورصد وتحليل الأخبار وتوزيع ونشر المواد الإعلامية، كما تنقل الغرفة جهود المملكة في مكافحة هذا الوباء العالمي، وتنشر تقريرها اليومي المحتضن لأبرز مخرجاتها من المواد التوعوية.

وقد أرجع متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي البارحة في لقائه ببرنامج "في الصورة" نجاحهم إعلامياً لغرفة العمليات وقال: "الحقيقة هناك غرفة عمليات مشكّلة، وهناك فريق عمل ولجنة مختصة إعلامية عليها متابعة من خبراء ومختصين همهم الدائم وصول المعلومة الصحيحة النافعة للمجتمع".

وأضاف: "المؤتمر اليومي فيه شركاء من عدة جهات وبمتابعة دائمة من وزير الإعلام؛ الخطوات باهتمام الجميع، القيادات مهتمة، والخطط موجودة، الهدف منها المصداقية والوصول بالشيء الذي يهم المجتمع ليكون في أعلى حالات الأمن الصحي".

وزارة الإعلام فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كيف نجحت وزارة الإعلام بإدارة ملف "كورونا"؟ الإجابة عند "العبدالعالي"
سبق

نجحت وزارة الإعلام بإدارة ملف "كورونا" إعلامياً منذ تسجيل أول حالة بالسعودية، فالوزارة حريصة على نقل المعلومة الدقيقة والشفافة للجميع عبر غرفة عمليات تشترك فيها عدة جهات، وبإشراف مباشر من وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي.

وتقع هذه الغرفة المفعمة بالنشاط اليومي، وتمثل مصدراً لصناعة ونشر الأخبار عن الجائحة داخل مقر وزارة الإعلام، وهو ما يعكس العمل المؤسسي الذي وصلت له الوزارة بمتابعتها مستجدات المرض دولياً ومحلياً، وترصد غرفة العمليات الأخبار الدولية عن الفيروس، وتُترجم المواد الصحافية السعودية لأكثر من لغة.

ويقوم العاملون بالغرفة بتصميم الإنفوجرافيك ورصد وتحليل الأخبار وتوزيع ونشر المواد الإعلامية، كما تنقل الغرفة جهود المملكة في مكافحة هذا الوباء العالمي، وتنشر تقريرها اليومي المحتضن لأبرز مخرجاتها من المواد التوعوية.

وقد أرجع متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي البارحة في لقائه ببرنامج "في الصورة" نجاحهم إعلامياً لغرفة العمليات وقال: "الحقيقة هناك غرفة عمليات مشكّلة، وهناك فريق عمل ولجنة مختصة إعلامية عليها متابعة من خبراء ومختصين همهم الدائم وصول المعلومة الصحيحة النافعة للمجتمع".

وأضاف: "المؤتمر اليومي فيه شركاء من عدة جهات وبمتابعة دائمة من وزير الإعلام؛ الخطوات باهتمام الجميع، القيادات مهتمة، والخطط موجودة، الهدف منها المصداقية والوصول بالشيء الذي يهم المجتمع ليكون في أعلى حالات الأمن الصحي".

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
03:51 PM

كيف نجحت وزارة الإعلام بإدارة ملف "كورونا"؟ الإجابة عند "العبدالعالي"

تحدث عن غرفة عمليات لا تستكين يشرف عليها وزير الإعلام المكلف

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بدر العتيبي - الرياض
0
4,015

نجحت وزارة الإعلام بإدارة ملف "كورونا" إعلامياً منذ تسجيل أول حالة بالسعودية، فالوزارة حريصة على نقل المعلومة الدقيقة والشفافة للجميع عبر غرفة عمليات تشترك فيها عدة جهات، وبإشراف مباشر من وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي.

وتقع هذه الغرفة المفعمة بالنشاط اليومي، وتمثل مصدراً لصناعة ونشر الأخبار عن الجائحة داخل مقر وزارة الإعلام، وهو ما يعكس العمل المؤسسي الذي وصلت له الوزارة بمتابعتها مستجدات المرض دولياً ومحلياً، وترصد غرفة العمليات الأخبار الدولية عن الفيروس، وتُترجم المواد الصحافية السعودية لأكثر من لغة.

ويقوم العاملون بالغرفة بتصميم الإنفوجرافيك ورصد وتحليل الأخبار وتوزيع ونشر المواد الإعلامية، كما تنقل الغرفة جهود المملكة في مكافحة هذا الوباء العالمي، وتنشر تقريرها اليومي المحتضن لأبرز مخرجاتها من المواد التوعوية.

وقد أرجع متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي البارحة في لقائه ببرنامج "في الصورة" نجاحهم إعلامياً لغرفة العمليات وقال: "الحقيقة هناك غرفة عمليات مشكّلة، وهناك فريق عمل ولجنة مختصة إعلامية عليها متابعة من خبراء ومختصين همهم الدائم وصول المعلومة الصحيحة النافعة للمجتمع".

وأضاف: "المؤتمر اليومي فيه شركاء من عدة جهات وبمتابعة دائمة من وزير الإعلام؛ الخطوات باهتمام الجميع، القيادات مهتمة، والخطط موجودة، الهدف منها المصداقية والوصول بالشيء الذي يهم المجتمع ليكون في أعلى حالات الأمن الصحي".

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