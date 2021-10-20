النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأخضر الشاب يدشن معسكره في المنطقة الشرقية تحضيراً للتصفيات الآسيوية

افتتح المنتخب السعودي تحت 19 عاماً اليوم الأحد تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في المنطقة الشرقية، والذي يمتد حتى آخر الشهر الجاري، ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 19 عاماً 2020.

واستدعى المدير الفني للمنتخب السعودي بندر باصريح (26) لاعباً للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: سعد القرني، ورائد أزيبي، ومشاري سنيور، وسعد الموسى، ومحمد مران، وباسل السيالي، ومشعل صبياني، وهيثم عسيري، وخالد دغريري، وحسين صبياني، وحسين العلي، وطاهر الوادي، وخليل العبسي، وأحمد بصاص، وسلطان السريحي، ونواف المطيري، وهزاع الغامدي، وتركي المطيري، وفيصل الغامدي، وزياد الجهني، وباسل الحضيف، وريان البلوشي، وأحمد الغامدي، ونواف العصيمي، ومحمد العوفي، وعوض الناشري.

يذكر أن المنتخب الوطني السعودي تحت 19 عاماً جاء في المجموعة "السادسة" وإلى جواره منتخبات أوزبكستان، والهند، وأفغانستان، ضمن التصفيات الآسيوية التي ستقام منافساتها في مدينة الخبر مطلع الشهر المقبل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الأخضر الشاب يدشن معسكره في المنطقة الشرقية تحضيراً للتصفيات الآسيوية
سبق

افتتح المنتخب السعودي تحت 19 عاماً اليوم الأحد تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في المنطقة الشرقية، والذي يمتد حتى آخر الشهر الجاري، ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 19 عاماً 2020.

واستدعى المدير الفني للمنتخب السعودي بندر باصريح (26) لاعباً للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: سعد القرني، ورائد أزيبي، ومشاري سنيور، وسعد الموسى، ومحمد مران، وباسل السيالي، ومشعل صبياني، وهيثم عسيري، وخالد دغريري، وحسين صبياني، وحسين العلي، وطاهر الوادي، وخليل العبسي، وأحمد بصاص، وسلطان السريحي، ونواف المطيري، وهزاع الغامدي، وتركي المطيري، وفيصل الغامدي، وزياد الجهني، وباسل الحضيف، وريان البلوشي، وأحمد الغامدي، ونواف العصيمي، ومحمد العوفي، وعوض الناشري.

يذكر أن المنتخب الوطني السعودي تحت 19 عاماً جاء في المجموعة "السادسة" وإلى جواره منتخبات أوزبكستان، والهند، وأفغانستان، ضمن التصفيات الآسيوية التي ستقام منافساتها في مدينة الخبر مطلع الشهر المقبل.

20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
09:26 PM

الأخضر الشاب يدشن معسكره في المنطقة الشرقية تحضيراً للتصفيات الآسيوية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
8

افتتح المنتخب السعودي تحت 19 عاماً اليوم الأحد تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في المنطقة الشرقية، والذي يمتد حتى آخر الشهر الجاري، ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 19 عاماً 2020.

واستدعى المدير الفني للمنتخب السعودي بندر باصريح (26) لاعباً للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: سعد القرني، ورائد أزيبي، ومشاري سنيور، وسعد الموسى، ومحمد مران، وباسل السيالي، ومشعل صبياني، وهيثم عسيري، وخالد دغريري، وحسين صبياني، وحسين العلي، وطاهر الوادي، وخليل العبسي، وأحمد بصاص، وسلطان السريحي، ونواف المطيري، وهزاع الغامدي، وتركي المطيري، وفيصل الغامدي، وزياد الجهني، وباسل الحضيف، وريان البلوشي، وأحمد الغامدي، ونواف العصيمي، ومحمد العوفي، وعوض الناشري.

يذكر أن المنتخب الوطني السعودي تحت 19 عاماً جاء في المجموعة "السادسة" وإلى جواره منتخبات أوزبكستان، والهند، وأفغانستان، ضمن التصفيات الآسيوية التي ستقام منافساتها في مدينة الخبر مطلع الشهر المقبل.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,370
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,954
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,056
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,833

كاريكاتير

توقيع ترامب يجبر أردوغان على الانسحاب من سوريا⁩

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة