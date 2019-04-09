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"الأرصاد" تنبِّه الشمالية ونجران والقصيم: أمطار رعدية وأتربة مثارة وتدنٍّ في الرؤية

شملت عددًا من محافظات المناطق الثلاث.. وتستمر حتى صباح الأربعاء

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة لمناطق الحدود الشمالية ونجران والقصيم، تخص حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، ذكرت الأرصاد في تنبيه لمنطقة الحدود الشمالية أنها تشهد استمرار هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل رفحاء وعرعر وحزم الجلاميد وطريف والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ01.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ10.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة نجران استمرار الرؤية غير الجيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، مع فرصة تكوُّن سُحب رعدية ممطرة، تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل بدر الجنوب ونجران وشرورة وحبونا والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ02.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ02.00 من صباح الأربعاء.

ونبَّهت منطقة القصيم بأنها تشهد استمرار هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ وهو ما يحد من مدى الرؤية الأفقية.. وتشمل بريدة وعنيزة البكيرية والمذنب والرس والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 01.55من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة 01.00 من صباح الأربعاء.

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"الأرصاد" تنبِّه الشمالية ونجران والقصيم: أمطار رعدية وأتربة مثارة وتدنٍّ في الرؤية
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة لمناطق الحدود الشمالية ونجران والقصيم، تخص حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، ذكرت الأرصاد في تنبيه لمنطقة الحدود الشمالية أنها تشهد استمرار هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل رفحاء وعرعر وحزم الجلاميد وطريف والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ01.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ10.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة نجران استمرار الرؤية غير الجيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، مع فرصة تكوُّن سُحب رعدية ممطرة، تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل بدر الجنوب ونجران وشرورة وحبونا والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ02.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ02.00 من صباح الأربعاء.

ونبَّهت منطقة القصيم بأنها تشهد استمرار هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ وهو ما يحد من مدى الرؤية الأفقية.. وتشمل بريدة وعنيزة البكيرية والمذنب والرس والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 01.55من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة 01.00 من صباح الأربعاء.

09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
12:14 AM

"الأرصاد" تنبِّه الشمالية ونجران والقصيم: أمطار رعدية وأتربة مثارة وتدنٍّ في الرؤية

شملت عددًا من محافظات المناطق الثلاث.. وتستمر حتى صباح الأربعاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة لمناطق الحدود الشمالية ونجران والقصيم، تخص حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، ذكرت الأرصاد في تنبيه لمنطقة الحدود الشمالية أنها تشهد استمرار هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل رفحاء وعرعر وحزم الجلاميد وطريف والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ01.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ10.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة نجران استمرار الرؤية غير الجيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، مع فرصة تكوُّن سُحب رعدية ممطرة، تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل بدر الجنوب ونجران وشرورة وحبونا والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ02.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ02.00 من صباح الأربعاء.

ونبَّهت منطقة القصيم بأنها تشهد استمرار هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ وهو ما يحد من مدى الرؤية الأفقية.. وتشمل بريدة وعنيزة البكيرية والمذنب والرس والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 01.55من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة 01.00 من صباح الأربعاء.

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