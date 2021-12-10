شاهد بالفيديو: أبراج الكويت تتزين بالعلم السعودي وصورة ولي العهد

ترحيباً بزيارة ضيف البلاد المرتقبة

تزيّنت أبراج الكويت الشهيرة بألوان العلم السعودي الخضراء وصورة الأمير محمد بن سلمان؛ احتفاءً وترحيباً بالزيارة المرتقبة لسموه إلى دولة الكويت، ضمن جولته الخليجية.

وأظهر مقطع فيديو متداول إضاءة أحد أبراج الكويت الشهيرة بالعلم السعودي، فيما تزيّن البرج الآخر بصورة ولي العهد، في إطار مظاهر الترحيب بضيف الدولة الكبير.

وأعلنت السلطات الكويتية تأهبها التام للزيارة المهمة، إذ نوّهت الإدارة العامة للمرور الكويتي عن إغلاق مؤقت بالاتجاهين لعددٍ من الطرق والمحاور في العاصمة الكويتية تزامناً مع مرور موكب ولي العهد.

وتأتي زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الكويت ضمن جولته الخليجية التي بدأها بسلطنة عُمان، وذلك قبيل انعقاد القمة الخليجية منتصف هذا الشهر في العاصمة الرياض.