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"بيئة الشرقية" تضبط 62 طنًّا من الروبيان المجمد المخالفة

بالتعاون مع "التجارة" وهيئة "الغذاء والدواء"

ضبط فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية 62 طنًّا من المنتجات المخالفة للبطاقة الغذائية لشركة تصنيع المنتجات السمكية بمحافظة القطيف، منها 24 طنًّا منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقال المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري: هذه الحملة الرقابية بالتعاون مع فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية والهيئة العامة للغذاء والدواء بالقطاع الشرقي اليوم.

وأضاف: تم تحرير مخالفات تنوعت بين البطاقة الغذائية الموجودة على المنتجات المخزنة فقط باللغة الإنجليزية، ووجود منتجات روبيان كامل مجمد بحري معبأة باسم الشركة المالكة وتحتوي علب روبيان معبأة بواسطة شركة تصنيع منتجات سمكية أخرى، ووجود منتجات روبيان كامل مجمد مستزرع داخل الكراتين بدون بطاقة غذائية وبتواريخ إنتاج وانتهاء فقط.

من جهته، أكد مدير مركز أبحاث الثروة السمكية بمحافظة القطيف المهندس وليد الشويرد ضرورة الالتزام حين تعبئة وتغليف المواد الغذائية باللائحة الفنية الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم GSO 9/2013 (بطاقة المواد الغذائية المعبأة) وفي حال عدم الالتزام سيترتب عليها مخالفات وعقوبات وفقًا لنظام الغذاء ولائحته التنفذية.

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"بيئة الشرقية" تضبط 62 طنًّا من الروبيان المجمد المخالفة
سبق

ضبط فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية 62 طنًّا من المنتجات المخالفة للبطاقة الغذائية لشركة تصنيع المنتجات السمكية بمحافظة القطيف، منها 24 طنًّا منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقال المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري: هذه الحملة الرقابية بالتعاون مع فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية والهيئة العامة للغذاء والدواء بالقطاع الشرقي اليوم.

وأضاف: تم تحرير مخالفات تنوعت بين البطاقة الغذائية الموجودة على المنتجات المخزنة فقط باللغة الإنجليزية، ووجود منتجات روبيان كامل مجمد بحري معبأة باسم الشركة المالكة وتحتوي علب روبيان معبأة بواسطة شركة تصنيع منتجات سمكية أخرى، ووجود منتجات روبيان كامل مجمد مستزرع داخل الكراتين بدون بطاقة غذائية وبتواريخ إنتاج وانتهاء فقط.

من جهته، أكد مدير مركز أبحاث الثروة السمكية بمحافظة القطيف المهندس وليد الشويرد ضرورة الالتزام حين تعبئة وتغليف المواد الغذائية باللائحة الفنية الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم GSO 9/2013 (بطاقة المواد الغذائية المعبأة) وفي حال عدم الالتزام سيترتب عليها مخالفات وعقوبات وفقًا لنظام الغذاء ولائحته التنفذية.

25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442
05:19 PM

"بيئة الشرقية" تضبط 62 طنًّا من الروبيان المجمد المخالفة

بالتعاون مع "التجارة" وهيئة "الغذاء والدواء"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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ضبط فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية 62 طنًّا من المنتجات المخالفة للبطاقة الغذائية لشركة تصنيع المنتجات السمكية بمحافظة القطيف، منها 24 طنًّا منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقال المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري: هذه الحملة الرقابية بالتعاون مع فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية والهيئة العامة للغذاء والدواء بالقطاع الشرقي اليوم.

وأضاف: تم تحرير مخالفات تنوعت بين البطاقة الغذائية الموجودة على المنتجات المخزنة فقط باللغة الإنجليزية، ووجود منتجات روبيان كامل مجمد بحري معبأة باسم الشركة المالكة وتحتوي علب روبيان معبأة بواسطة شركة تصنيع منتجات سمكية أخرى، ووجود منتجات روبيان كامل مجمد مستزرع داخل الكراتين بدون بطاقة غذائية وبتواريخ إنتاج وانتهاء فقط.

من جهته، أكد مدير مركز أبحاث الثروة السمكية بمحافظة القطيف المهندس وليد الشويرد ضرورة الالتزام حين تعبئة وتغليف المواد الغذائية باللائحة الفنية الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم GSO 9/2013 (بطاقة المواد الغذائية المعبأة) وفي حال عدم الالتزام سيترتب عليها مخالفات وعقوبات وفقًا لنظام الغذاء ولائحته التنفذية.

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