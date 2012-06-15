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وزير الشؤون الإسلامية يشكر الأئمة والخطباء على تفاعلهم واستهجانهم لجرائم الحوثي

أكد أن ما قدموه دليل استشعارهم بالمسؤولية بصدق وأمانة تجاه ولاة الأمر والبلاد

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على تفاعل الأئمة والخطباء خلال خطب الجمعة في جميع مناطق المملكة من استنكارات وتنديدات بالجرائم النكراء التي تواصل المليشيات الحوثية الإيرانية تنفيذها منتهكة كل القيم والمبادئ والأعراف.

وفي التفاصيل، أكد الوزير "آل الشيخ" خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر، أن ذلك جاء من استشعارهم بالمسؤولية التي يحملونها بكل صدق وأمانة تجاه ولاة الأمر والبلاد.

وقال: "في هذه الجمعة المباركة كما تعودت من زملائي أصحاب الفضيلة خطباء الجمعة في جميع مناطق المملكة الغالية، وجدت أنهم جنود لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - وولاة أمرهم، يدافعون عن دولة التوحيد ويستشعرون مسؤوليتهم بكل صدق وأمانة".

وعبّر عن شكره وتقديره للأئمة والخطباء: وما قدموه على المنابر من استهجان للإرهاب الحوثي الإيراني خير دليل وشاهد فلهم منا الشكر.

وكان الوزير "آل الشيخ" قد وجه كافة الخطباء بتخصيص خطبة اليوم الجمعة للحديث عن خطر جماعة الحوثيين المدعومة من دولة إيران، والتنديد بما قامت به المليشيات الحوثية من استهداف مطار أبها الإقليمي يوم الأربعاء الماضي، إلى جانب استهدافها لناقلتي نفط في خليج عمان، في إطار تفعيل رسالة المنبر لتوعية الناس وتبصيرهم بما يجب عليهم تجاه بلادهم ومقدساتهم، ولتنوير الرأي العام بخبث طوية هذه المليشيات الإرهابية التي تحارب الإسلام والمسلمين وتستبيح دماءهم.

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وزير الشؤون الإسلامية يشكر الأئمة والخطباء على تفاعلهم واستهجانهم لجرائم الحوثي
سبق

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على تفاعل الأئمة والخطباء خلال خطب الجمعة في جميع مناطق المملكة من استنكارات وتنديدات بالجرائم النكراء التي تواصل المليشيات الحوثية الإيرانية تنفيذها منتهكة كل القيم والمبادئ والأعراف.

وفي التفاصيل، أكد الوزير "آل الشيخ" خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر، أن ذلك جاء من استشعارهم بالمسؤولية التي يحملونها بكل صدق وأمانة تجاه ولاة الأمر والبلاد.

وقال: "في هذه الجمعة المباركة كما تعودت من زملائي أصحاب الفضيلة خطباء الجمعة في جميع مناطق المملكة الغالية، وجدت أنهم جنود لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - وولاة أمرهم، يدافعون عن دولة التوحيد ويستشعرون مسؤوليتهم بكل صدق وأمانة".

وعبّر عن شكره وتقديره للأئمة والخطباء: وما قدموه على المنابر من استهجان للإرهاب الحوثي الإيراني خير دليل وشاهد فلهم منا الشكر.

وكان الوزير "آل الشيخ" قد وجه كافة الخطباء بتخصيص خطبة اليوم الجمعة للحديث عن خطر جماعة الحوثيين المدعومة من دولة إيران، والتنديد بما قامت به المليشيات الحوثية من استهداف مطار أبها الإقليمي يوم الأربعاء الماضي، إلى جانب استهدافها لناقلتي نفط في خليج عمان، في إطار تفعيل رسالة المنبر لتوعية الناس وتبصيرهم بما يجب عليهم تجاه بلادهم ومقدساتهم، ولتنوير الرأي العام بخبث طوية هذه المليشيات الإرهابية التي تحارب الإسلام والمسلمين وتستبيح دماءهم.

15 يونيو 2019 - 12 شوّال 1440
12:33 AM

وزير الشؤون الإسلامية يشكر الأئمة والخطباء على تفاعلهم واستهجانهم لجرائم الحوثي

أكد أن ما قدموه دليل استشعارهم بالمسؤولية بصدق وأمانة تجاه ولاة الأمر والبلاد

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عبدالله العنزي - الرياض
0
81

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على تفاعل الأئمة والخطباء خلال خطب الجمعة في جميع مناطق المملكة من استنكارات وتنديدات بالجرائم النكراء التي تواصل المليشيات الحوثية الإيرانية تنفيذها منتهكة كل القيم والمبادئ والأعراف.

وفي التفاصيل، أكد الوزير "آل الشيخ" خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر، أن ذلك جاء من استشعارهم بالمسؤولية التي يحملونها بكل صدق وأمانة تجاه ولاة الأمر والبلاد.

وقال: "في هذه الجمعة المباركة كما تعودت من زملائي أصحاب الفضيلة خطباء الجمعة في جميع مناطق المملكة الغالية، وجدت أنهم جنود لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - وولاة أمرهم، يدافعون عن دولة التوحيد ويستشعرون مسؤوليتهم بكل صدق وأمانة".

وعبّر عن شكره وتقديره للأئمة والخطباء: وما قدموه على المنابر من استهجان للإرهاب الحوثي الإيراني خير دليل وشاهد فلهم منا الشكر.

وكان الوزير "آل الشيخ" قد وجه كافة الخطباء بتخصيص خطبة اليوم الجمعة للحديث عن خطر جماعة الحوثيين المدعومة من دولة إيران، والتنديد بما قامت به المليشيات الحوثية من استهداف مطار أبها الإقليمي يوم الأربعاء الماضي، إلى جانب استهدافها لناقلتي نفط في خليج عمان، في إطار تفعيل رسالة المنبر لتوعية الناس وتبصيرهم بما يجب عليهم تجاه بلادهم ومقدساتهم، ولتنوير الرأي العام بخبث طوية هذه المليشيات الإرهابية التي تحارب الإسلام والمسلمين وتستبيح دماءهم.

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