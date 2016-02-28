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"وزارة الصحة" تفعّل اليوم العالمي للأمراض النادرة

تأتي تواصلًا للاهتمام بهذه الفئة من المرضى ودعمهم

فعّلت وزارة الصحة -ممثلةً في "الإدارة العامة للرعاية الصيدلية"- اليوم، العديد من الأنشطة والبرامج التوعوية والتثقيفية بمناسبة اليوم العالمي للأمراض النادرة؛ وذلك في مختلف مستشفيات مناطق المملكة والتجمعات الصحية.

وتأتي هذه المبادرة تواصلًا لاهتمام الوزارة بهذه الفئة من المرضى ودعمهم وتذليل جميع الصعوبات أمامهم لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وتشمل هذه الأنشطة محاضرات افتراضية للصيادلة داخل المستشفيات؛ للحديث عن الأمراض النادرة وكيفية الإصابة بها وطرق علاجها.

يُذكر أن من أبرز الأمراض النادرة الهيموفيليا" وهي أحد الأمراض الوراثية المتعددة التي تسبب خللًا في الجسم وتمنعه من السيطرة والتحكم في إيقاف نزف الدم عند حدوث أي إصابة حتى لو كانت طفيفة، إلى جانب مرض "ارتفاع الحمض الميثايل مالوني" وهو أحد أمراض التمثيل الغذائي الوراثية الناتجة عن خلل في تكسير أو عمل حمض يسمى بالحمض الميثايل مالوني MMA نتيجة لنقص أنزيم معين في الجسم؛ مما يؤدى إلى تراكم عدد من المواد الضارة، وأيضًا "داء عديد السكاريد المخاطي أو داء عديدات السكريد المخاطية" ‏وهي أمراض وراثية ناجمة عن خلل في ما يسمى الليسوسوم وهو الجزء المسؤول عن حرق المواد غير المرغوب فيها داخل الخلايا وتسمى أمراض تخزين؛ لأن الجسم يظل عاجزًا عن كنس وحرق وتكسير تلك المواد.

وكذلك "داء كاواساكي Kawasaki Disease" (متلازمة العقدة اللمفية المخاطية الجلدية)"، وهو التهاب شامل يصيب الأوعية الدموية صغيرة ومتوسطة الحجم، ويؤثر على جدرانها؛ مما قد يسبب التوسعات الشريانية خاصة الشرايين التاجية وهي التي تغذي القلب ويؤثر كذلك على العديد من الأعضاء، مثل الجلد، والعقد اللمفاوية، الأغشية المخاطية.

وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"وزارة الصحة" تفعّل اليوم العالمي للأمراض النادرة
سبق

فعّلت وزارة الصحة -ممثلةً في "الإدارة العامة للرعاية الصيدلية"- اليوم، العديد من الأنشطة والبرامج التوعوية والتثقيفية بمناسبة اليوم العالمي للأمراض النادرة؛ وذلك في مختلف مستشفيات مناطق المملكة والتجمعات الصحية.

وتأتي هذه المبادرة تواصلًا لاهتمام الوزارة بهذه الفئة من المرضى ودعمهم وتذليل جميع الصعوبات أمامهم لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وتشمل هذه الأنشطة محاضرات افتراضية للصيادلة داخل المستشفيات؛ للحديث عن الأمراض النادرة وكيفية الإصابة بها وطرق علاجها.

يُذكر أن من أبرز الأمراض النادرة الهيموفيليا" وهي أحد الأمراض الوراثية المتعددة التي تسبب خللًا في الجسم وتمنعه من السيطرة والتحكم في إيقاف نزف الدم عند حدوث أي إصابة حتى لو كانت طفيفة، إلى جانب مرض "ارتفاع الحمض الميثايل مالوني" وهو أحد أمراض التمثيل الغذائي الوراثية الناتجة عن خلل في تكسير أو عمل حمض يسمى بالحمض الميثايل مالوني MMA نتيجة لنقص أنزيم معين في الجسم؛ مما يؤدى إلى تراكم عدد من المواد الضارة، وأيضًا "داء عديد السكاريد المخاطي أو داء عديدات السكريد المخاطية" ‏وهي أمراض وراثية ناجمة عن خلل في ما يسمى الليسوسوم وهو الجزء المسؤول عن حرق المواد غير المرغوب فيها داخل الخلايا وتسمى أمراض تخزين؛ لأن الجسم يظل عاجزًا عن كنس وحرق وتكسير تلك المواد.

وكذلك "داء كاواساكي Kawasaki Disease" (متلازمة العقدة اللمفية المخاطية الجلدية)"، وهو التهاب شامل يصيب الأوعية الدموية صغيرة ومتوسطة الحجم، ويؤثر على جدرانها؛ مما قد يسبب التوسعات الشريانية خاصة الشرايين التاجية وهي التي تغذي القلب ويؤثر كذلك على العديد من الأعضاء، مثل الجلد، والعقد اللمفاوية، الأغشية المخاطية.

28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
12:47 PM

"وزارة الصحة" تفعّل اليوم العالمي للأمراض النادرة

تأتي تواصلًا للاهتمام بهذه الفئة من المرضى ودعمهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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فعّلت وزارة الصحة -ممثلةً في "الإدارة العامة للرعاية الصيدلية"- اليوم، العديد من الأنشطة والبرامج التوعوية والتثقيفية بمناسبة اليوم العالمي للأمراض النادرة؛ وذلك في مختلف مستشفيات مناطق المملكة والتجمعات الصحية.

وتأتي هذه المبادرة تواصلًا لاهتمام الوزارة بهذه الفئة من المرضى ودعمهم وتذليل جميع الصعوبات أمامهم لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وتشمل هذه الأنشطة محاضرات افتراضية للصيادلة داخل المستشفيات؛ للحديث عن الأمراض النادرة وكيفية الإصابة بها وطرق علاجها.

يُذكر أن من أبرز الأمراض النادرة الهيموفيليا" وهي أحد الأمراض الوراثية المتعددة التي تسبب خللًا في الجسم وتمنعه من السيطرة والتحكم في إيقاف نزف الدم عند حدوث أي إصابة حتى لو كانت طفيفة، إلى جانب مرض "ارتفاع الحمض الميثايل مالوني" وهو أحد أمراض التمثيل الغذائي الوراثية الناتجة عن خلل في تكسير أو عمل حمض يسمى بالحمض الميثايل مالوني MMA نتيجة لنقص أنزيم معين في الجسم؛ مما يؤدى إلى تراكم عدد من المواد الضارة، وأيضًا "داء عديد السكاريد المخاطي أو داء عديدات السكريد المخاطية" ‏وهي أمراض وراثية ناجمة عن خلل في ما يسمى الليسوسوم وهو الجزء المسؤول عن حرق المواد غير المرغوب فيها داخل الخلايا وتسمى أمراض تخزين؛ لأن الجسم يظل عاجزًا عن كنس وحرق وتكسير تلك المواد.

وكذلك "داء كاواساكي Kawasaki Disease" (متلازمة العقدة اللمفية المخاطية الجلدية)"، وهو التهاب شامل يصيب الأوعية الدموية صغيرة ومتوسطة الحجم، ويؤثر على جدرانها؛ مما قد يسبب التوسعات الشريانية خاصة الشرايين التاجية وهي التي تغذي القلب ويؤثر كذلك على العديد من الأعضاء، مثل الجلد، والعقد اللمفاوية، الأغشية المخاطية.

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