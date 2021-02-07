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اعتماد تطبيق توكلنا للدخول لمقار رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

شدد الرئيس العام على التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية وعدم التهاون فيها

اشترطت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تفعيل تطبيق "توكلنا " للدخول إلى مقر الرئاسة بمكة المكرمة، ووكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي بالمدينة المنورة، وجميع المرافق التابعة للرئاسة العامة، ومحاسبة المقصرين في التقيد بالإجراءات الاحترازية.
وشدد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس على التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية بالحرمين الشريفين ومقر الرئاسة ووكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي ومرافقهما وبخصوص الإدارة العامة للأمن والسلامة باتباع الأمن الصحي والتشديد على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتأكد من وجود تطبيق توكلنا في الهواتف المحمولة، قبل دخول مبنى الرئاسة والوكالة والمرافق التابعة لها.
وأكد أن التوجيهات الصحية تحذر من عملية التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مع ضرورة التقيد بما تصدره الجهات المسؤولة، فالمحافظة على سلامة وصحة قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي ومنسوبي ومنسوبات الرئاسة والوكالة مسؤولية عظيمة في ظل ما توفره القيادة الرشيدة.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تطبيق توكلنا

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اعتماد تطبيق توكلنا للدخول لمقار رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
سبق

اشترطت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تفعيل تطبيق "توكلنا " للدخول إلى مقر الرئاسة بمكة المكرمة، ووكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي بالمدينة المنورة، وجميع المرافق التابعة للرئاسة العامة، ومحاسبة المقصرين في التقيد بالإجراءات الاحترازية.
وشدد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس على التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية بالحرمين الشريفين ومقر الرئاسة ووكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي ومرافقهما وبخصوص الإدارة العامة للأمن والسلامة باتباع الأمن الصحي والتشديد على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتأكد من وجود تطبيق توكلنا في الهواتف المحمولة، قبل دخول مبنى الرئاسة والوكالة والمرافق التابعة لها.
وأكد أن التوجيهات الصحية تحذر من عملية التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مع ضرورة التقيد بما تصدره الجهات المسؤولة، فالمحافظة على سلامة وصحة قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي ومنسوبي ومنسوبات الرئاسة والوكالة مسؤولية عظيمة في ظل ما توفره القيادة الرشيدة.

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
03:00 PM

اعتماد تطبيق توكلنا للدخول لمقار رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

شدد الرئيس العام على التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية وعدم التهاون فيها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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اشترطت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تفعيل تطبيق "توكلنا " للدخول إلى مقر الرئاسة بمكة المكرمة، ووكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي بالمدينة المنورة، وجميع المرافق التابعة للرئاسة العامة، ومحاسبة المقصرين في التقيد بالإجراءات الاحترازية.
وشدد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس على التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية بالحرمين الشريفين ومقر الرئاسة ووكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي ومرافقهما وبخصوص الإدارة العامة للأمن والسلامة باتباع الأمن الصحي والتشديد على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتأكد من وجود تطبيق توكلنا في الهواتف المحمولة، قبل دخول مبنى الرئاسة والوكالة والمرافق التابعة لها.
وأكد أن التوجيهات الصحية تحذر من عملية التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مع ضرورة التقيد بما تصدره الجهات المسؤولة، فالمحافظة على سلامة وصحة قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي ومنسوبي ومنسوبات الرئاسة والوكالة مسؤولية عظيمة في ظل ما توفره القيادة الرشيدة.

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