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"برتغالي" يقترب من "الزعيم" .. و فلوريس" يرفض "الهلال"

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن المدرب الإسباني الشهير كيكي فلوريس قد رفض العودة للتدريب في المنطقة العربية عبر بوابة الهلال حيث قالت صحيفة "arab news" أنه كان على رأس المرشحين لتدريب الزعيم .

وأوضحت الصحيفة أن المدرب السابق لأندية فالنسيا وأتليتكو مدريد ، المدرب الذي غادر اسبانيول أخيرًا قد تلقى عرضًا لقيادة الهلال خلفًا للأرجنتيني رامون دياز لكنه رفض فكرة العودة للتدريب في الدوريات الخليجية.

وبات المدرب البرتغالي روي فيتوريا ، مدرب بنفيكا البرتغالي هو الاسم الأبرز لتدريب الهلال في الفترة المقبلة.


وتولى المدرب فيتوريا قيادة الجهاز الفني لبنفيكا في 150 مباراة حقق 105 انتصارات، وخسر 24 مباراة، وتعادل في 24، وتوج معهم بالدوريالبرتغالي مرتين، وكأس السوبر البرتغالي مرتين، وكأس البرتغال مرة، وكأس الدوري مرة.


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"برتغالي" يقترب من "الزعيم" .. و فلوريس" يرفض "الهلال"
سبق

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن المدرب الإسباني الشهير كيكي فلوريس قد رفض العودة للتدريب في المنطقة العربية عبر بوابة الهلال حيث قالت صحيفة "arab news" أنه كان على رأس المرشحين لتدريب الزعيم .

وأوضحت الصحيفة أن المدرب السابق لأندية فالنسيا وأتليتكو مدريد ، المدرب الذي غادر اسبانيول أخيرًا قد تلقى عرضًا لقيادة الهلال خلفًا للأرجنتيني رامون دياز لكنه رفض فكرة العودة للتدريب في الدوريات الخليجية.

وبات المدرب البرتغالي روي فيتوريا ، مدرب بنفيكا البرتغالي هو الاسم الأبرز لتدريب الهلال في الفترة المقبلة.


وتولى المدرب فيتوريا قيادة الجهاز الفني لبنفيكا في 150 مباراة حقق 105 انتصارات، وخسر 24 مباراة، وتعادل في 24، وتوج معهم بالدوريالبرتغالي مرتين، وكأس السوبر البرتغالي مرتين، وكأس البرتغال مرة، وكأس الدوري مرة.


01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
11:12 PM

"برتغالي" يقترب من "الزعيم" .. و فلوريس" يرفض "الهلال"

A A A
محمد السيّد - الرياض
2
2,971

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن المدرب الإسباني الشهير كيكي فلوريس قد رفض العودة للتدريب في المنطقة العربية عبر بوابة الهلال حيث قالت صحيفة "arab news" أنه كان على رأس المرشحين لتدريب الزعيم .

وأوضحت الصحيفة أن المدرب السابق لأندية فالنسيا وأتليتكو مدريد ، المدرب الذي غادر اسبانيول أخيرًا قد تلقى عرضًا لقيادة الهلال خلفًا للأرجنتيني رامون دياز لكنه رفض فكرة العودة للتدريب في الدوريات الخليجية.

وبات المدرب البرتغالي روي فيتوريا ، مدرب بنفيكا البرتغالي هو الاسم الأبرز لتدريب الهلال في الفترة المقبلة.


وتولى المدرب فيتوريا قيادة الجهاز الفني لبنفيكا في 150 مباراة حقق 105 انتصارات، وخسر 24 مباراة، وتعادل في 24، وتوج معهم بالدوريالبرتغالي مرتين، وكأس السوبر البرتغالي مرتين، وكأس البرتغال مرة، وكأس الدوري مرة.


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