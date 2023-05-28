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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8550.90 نقطة

بتداولات بلغت 28 مليار ريال لأكثر من 700 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 168.93 نقطة ليقفل عند مستوى 8550.90 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 28 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 700 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 200 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 107 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 69 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أسمنت القصيم، وأسمنت الشرقية، والسعودي الفرنسي، والحمادي، وأسمني ينبع الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: المتطورة، والأسمنت السعودي، ووقت اللياقة، والعربي، وبوان فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.90% و3.55% .

وكانت أسهم شركات: الراجحي، والإنماء، والرياض، والأهلي، وسابك هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وسابك، والأهلي، والاتصالات، وسامبا هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 42.27 نقطة ليقفل عند مستوى 3455.86 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 600 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 30 ألف سهم تقاسمتها 57 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8550.90 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 168.93 نقطة ليقفل عند مستوى 8550.90 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 28 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 700 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 200 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 107 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 69 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أسمنت القصيم، وأسمنت الشرقية، والسعودي الفرنسي، والحمادي، وأسمني ينبع الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: المتطورة، والأسمنت السعودي، ووقت اللياقة، والعربي، وبوان فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.90% و3.55% .

وكانت أسهم شركات: الراجحي، والإنماء، والرياض، والأهلي، وسابك هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وسابك، والأهلي، والاتصالات، وسامبا هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 42.27 نقطة ليقفل عند مستوى 3455.86 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 600 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 30 ألف سهم تقاسمتها 57 صفقة.

28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
04:57 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8550.90 نقطة

بتداولات بلغت 28 مليار ريال لأكثر من 700 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 168.93 نقطة ليقفل عند مستوى 8550.90 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 28 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 700 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 200 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 107 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 69 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أسمنت القصيم، وأسمنت الشرقية، والسعودي الفرنسي، والحمادي، وأسمني ينبع الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: المتطورة، والأسمنت السعودي، ووقت اللياقة، والعربي، وبوان فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.90% و3.55% .

وكانت أسهم شركات: الراجحي، والإنماء، والرياض، والأهلي، وسابك هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وسابك، والأهلي، والاتصالات، وسامبا هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 42.27 نقطة ليقفل عند مستوى 3455.86 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 600 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 30 ألف سهم تقاسمتها 57 صفقة.

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200 مليون

200 مليون

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