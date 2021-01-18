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مرور جازان يضبط قائدَي مركبتَيْن تفاخرا بتهورهما والقيادة بسرعة عالية

نشرا مقاطع لهما بمنصّات التواصل.. وجارٍ إحالتهما لتطبيق العقوبات

نجح مرور منطقة جازان في ضبط قائدَي مركبتيْن قاما بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهما يقودان مركبتيهما بسرعة عالية جداً، معرّضين حياتهما وحياة الآخرين للخطر.

ونشر الحساب الرسمي للمرور السعودي على منصّة تويتر، اليوم، تغريدة قال فيها: إنه تمّ ضبط المخالفَيْن وستتم إحالتهما إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

الإدارة العامة للمرور

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مرور جازان يضبط قائدَي مركبتَيْن تفاخرا بتهورهما والقيادة بسرعة عالية
سبق

نجح مرور منطقة جازان في ضبط قائدَي مركبتيْن قاما بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهما يقودان مركبتيهما بسرعة عالية جداً، معرّضين حياتهما وحياة الآخرين للخطر.

ونشر الحساب الرسمي للمرور السعودي على منصّة تويتر، اليوم، تغريدة قال فيها: إنه تمّ ضبط المخالفَيْن وستتم إحالتهما إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

18 يناير 2021 - 5 جمادى الآخر 1442
11:53 AM

مرور جازان يضبط قائدَي مركبتَيْن تفاخرا بتهورهما والقيادة بسرعة عالية

نشرا مقاطع لهما بمنصّات التواصل.. وجارٍ إحالتهما لتطبيق العقوبات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نجح مرور منطقة جازان في ضبط قائدَي مركبتيْن قاما بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهما يقودان مركبتيهما بسرعة عالية جداً، معرّضين حياتهما وحياة الآخرين للخطر.

ونشر الحساب الرسمي للمرور السعودي على منصّة تويتر، اليوم، تغريدة قال فيها: إنه تمّ ضبط المخالفَيْن وستتم إحالتهما إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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