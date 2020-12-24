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بدء التطعيم ضد كورونا في الكويت.. ورئيس الوزراء: لقاح فايزر آمن

قال: الحملة سوف تستمر شهورًا وعلى الجميع الاستمرار بالالتزام بالاشتراطات

انطلقت في الكويت اليوم، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بلقاح فايزر وبيونتيك؛ حيث تركز على تطعيم الطواقم الطبية وكبار السن.

وخلال حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، من المتوقع تلقيح 10 آلاف شخص في اليوم.

وقال رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد الصباح: إن "اللقاح آمن ومعتمد من الجهات الدولية".

وأضاف وفق "القبس": "الحملة سوف تستمر شهورًا؛ مطالبًا الجميع بالاستمرار بالالتزام بالاشتراطات الصحية".

وفي وقت سابق، أغلقت الكويت حدودها البرية والبحرية ومجالها الجوي أمام الطيران التجاري إلى نهاية العام كإجراء احترازي بعد تفشي سلالة الفيروس المتحور في بريطانيا حتى مطلع يناير المقبل.

وقالت الحكومة الكويتية: إن كل رحلات الشحن والمسارات التجارية ستظل عاملة.

وأمرت السلطات الصحية الكويتية كل مَن قَدِموا من الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة خلال الأسبوع الماضي، بإجراء اختبار "بي سي آر" الخاص بفيروس كورونا، على الفور.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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بدء التطعيم ضد كورونا في الكويت.. ورئيس الوزراء: لقاح فايزر آمن
سبق

انطلقت في الكويت اليوم، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بلقاح فايزر وبيونتيك؛ حيث تركز على تطعيم الطواقم الطبية وكبار السن.

وخلال حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، من المتوقع تلقيح 10 آلاف شخص في اليوم.

وقال رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد الصباح: إن "اللقاح آمن ومعتمد من الجهات الدولية".

وأضاف وفق "القبس": "الحملة سوف تستمر شهورًا؛ مطالبًا الجميع بالاستمرار بالالتزام بالاشتراطات الصحية".

وفي وقت سابق، أغلقت الكويت حدودها البرية والبحرية ومجالها الجوي أمام الطيران التجاري إلى نهاية العام كإجراء احترازي بعد تفشي سلالة الفيروس المتحور في بريطانيا حتى مطلع يناير المقبل.

وقالت الحكومة الكويتية: إن كل رحلات الشحن والمسارات التجارية ستظل عاملة.

وأمرت السلطات الصحية الكويتية كل مَن قَدِموا من الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة خلال الأسبوع الماضي، بإجراء اختبار "بي سي آر" الخاص بفيروس كورونا، على الفور.

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
11:13 AM

بدء التطعيم ضد كورونا في الكويت.. ورئيس الوزراء: لقاح فايزر آمن

قال: الحملة سوف تستمر شهورًا وعلى الجميع الاستمرار بالالتزام بالاشتراطات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انطلقت في الكويت اليوم، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بلقاح فايزر وبيونتيك؛ حيث تركز على تطعيم الطواقم الطبية وكبار السن.

وخلال حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، من المتوقع تلقيح 10 آلاف شخص في اليوم.

وقال رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد الصباح: إن "اللقاح آمن ومعتمد من الجهات الدولية".

وأضاف وفق "القبس": "الحملة سوف تستمر شهورًا؛ مطالبًا الجميع بالاستمرار بالالتزام بالاشتراطات الصحية".

وفي وقت سابق، أغلقت الكويت حدودها البرية والبحرية ومجالها الجوي أمام الطيران التجاري إلى نهاية العام كإجراء احترازي بعد تفشي سلالة الفيروس المتحور في بريطانيا حتى مطلع يناير المقبل.

وقالت الحكومة الكويتية: إن كل رحلات الشحن والمسارات التجارية ستظل عاملة.

وأمرت السلطات الصحية الكويتية كل مَن قَدِموا من الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة خلال الأسبوع الماضي، بإجراء اختبار "بي سي آر" الخاص بفيروس كورونا، على الفور.

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