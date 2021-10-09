"ميسي" يعترف: لم أجد نفسي مع باريس حتى الآن.. وهذا الثلاثي يساعدني على التأقلم

قال الأرجنتيني ليونيل ميسي إنه لم يجد نفسه بعد في العاصمة الفرنسية باريس، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه لم يخطئ بالانضمام إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

ورحل ميسي عن برشلونة الإسباني بعد 21 عامًا قضاها في النادي الكتالوني نظرًا لعدم قدرة النادي على تجديد التعاقد معه؛ لينضم إلى سان جيرمان في صفقة انتقال حُر؛ ليلعب إلى جانب النجمَين البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي.

وقال ميسي في مقابلة مع مجلة "فرانس فوتبول"، نشرتها السبت: "لم أرتكب خطأ".

وواجه ميسي بداية صعبة بمشواره مع سان جيرمان؛ إذ سجل هدفًا واحدًا للفريق حتى الآن، وتلقى سان جيرمان هزيمة أمام رين 0-2 مطلع الأسبوع الماضي، وذلك بعد 8 انتصارات متتالية للفريق في الدوري.

وقال ميسي إن وجود لاعبين يتحدثون الإسبانية في سان جيرمان، مثل أنخيل دي ماريا ونيمار ومبابي، ساعده على الاستقرار والتأقلم. وأضاف عن زميله الفرنسي مبابي الذي يتحدث الإسبانية بطلاقة: "من السهل التأقلم مع لاعب مثله".

ومع ذلك اعترف ميسي بأن التأقلم مع الحياة في باريس بشكل عام لم يكن سهلاً، وقال: "عليَّ أن أعترف بأنني ما زلت تائهًا شيئًا ما. يجب أن أتعرف على المدينة لأجد طريقي بشكل أسهل شيئًا ما".

وأضاف: "كانت لدي عاداتي في برشلونة، وكنت أعرف كل منطقة، وغالبًا ما كنت أذهب إلى الأماكن نفسها".

ولم يستقر ميسي وزوجته وأطفالهما الثلاثة حتى الآن على المنزل المناسب؛ إذ يقيمون في فندق. وقال ميسي إن أطفاله بدؤوا يُعلِّمونه الفرنسية؛ إذ يستوعبون اللغة الجديدة بشكل سريع في المدرسة، وأضاف: "هم أفضل مني في هذا الأمر".