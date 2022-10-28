النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

روسيا تجدد رفض الاستيطان في القدس الشرقية والضفة الغربية

"زاخاروفا" لفتت إلى أنه يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية

جددت وزارة الخارجية الروسية، اليوم (الخميس)، رفض الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية والقدس الشرقية، لعدم شرعيتها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "نؤكد الموقف المبدئي والثابت لروسيا حول عدم شرعية الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، ونحن على قناعة بأن مثل هذه الإجراءات أحادية الجانب تقوض الإمكانيات لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وغير منقطعة جغرافيا وفقاً لقرارات الأمم المتحدة".

وبينت "زاخاروفا" أن الأنشطة الاستيطانية تؤثر سلبا على فعالية الجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي لتهيئة الظروف المواتية لاستئناف الحوار الفلسطيني الإسرائيلي السياسي في أسرع وقت ممكن.

ولفتت إلى أن مواصلة بناء المستوطنات وخطط إسرائيل الحالية لزيادة عدد السكان الإسرائيليين المقيمين في غور الأردن مرتين بحلول العام 2026 يمكن أن تعتبر بحكم الأمر عملية ضم لمعظم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
روسيا تجدد رفض الاستيطان في القدس الشرقية والضفة الغربية
سبق

جددت وزارة الخارجية الروسية، اليوم (الخميس)، رفض الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية والقدس الشرقية، لعدم شرعيتها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "نؤكد الموقف المبدئي والثابت لروسيا حول عدم شرعية الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، ونحن على قناعة بأن مثل هذه الإجراءات أحادية الجانب تقوض الإمكانيات لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وغير منقطعة جغرافيا وفقاً لقرارات الأمم المتحدة".

وبينت "زاخاروفا" أن الأنشطة الاستيطانية تؤثر سلبا على فعالية الجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي لتهيئة الظروف المواتية لاستئناف الحوار الفلسطيني الإسرائيلي السياسي في أسرع وقت ممكن.

ولفتت إلى أن مواصلة بناء المستوطنات وخطط إسرائيل الحالية لزيادة عدد السكان الإسرائيليين المقيمين في غور الأردن مرتين بحلول العام 2026 يمكن أن تعتبر بحكم الأمر عملية ضم لمعظم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

28 أكتوبر 2021 - 22 ربيع الأول 1443
08:13 PM

روسيا تجدد رفض الاستيطان في القدس الشرقية والضفة الغربية

"زاخاروفا" لفتت إلى أنه يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
71

جددت وزارة الخارجية الروسية، اليوم (الخميس)، رفض الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية والقدس الشرقية، لعدم شرعيتها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "نؤكد الموقف المبدئي والثابت لروسيا حول عدم شرعية الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، ونحن على قناعة بأن مثل هذه الإجراءات أحادية الجانب تقوض الإمكانيات لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وغير منقطعة جغرافيا وفقاً لقرارات الأمم المتحدة".

وبينت "زاخاروفا" أن الأنشطة الاستيطانية تؤثر سلبا على فعالية الجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي لتهيئة الظروف المواتية لاستئناف الحوار الفلسطيني الإسرائيلي السياسي في أسرع وقت ممكن.

ولفتت إلى أن مواصلة بناء المستوطنات وخطط إسرائيل الحالية لزيادة عدد السكان الإسرائيليين المقيمين في غور الأردن مرتين بحلول العام 2026 يمكن أن تعتبر بحكم الأمر عملية ضم لمعظم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,785
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,834
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,038
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,115

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة