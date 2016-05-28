النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"عنابي سدير" التهم "سكري القصيم" وقهر النقص والغياب

نيابة عن الملك .. أمير الرياض يتوج نادي الفيصلي بكأس خادم الحرمين

بتسجيله "هاتريك" في نهائي كأس الملك.. جوليو تفاريس يكسر رقماً ظل صامداً 53 عاماً

دخل مهاجم منتخب الرأس الأخضر جوليو تفاريس تاريخ بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد أن كسر رقماً قياسياً ظل صامداً لمدة 53 عاماً.

وسطر لاعب الفيصلي اسمه بأحرف من ذهب في سجلات المسابقة بتسجيله هاتريك في نهائي أغلى الكؤوس بعد أن أصبح أول لاعب يسجل ثلاثة أهداف في المباراة النهائية منذ 53 عاماً.

حيث يعود تاريخ آخر هاتريك سجل في المباراة النهائية لبطولة كأس الملك إلى نهائي موسم 1967/1968 والذي جمع بين الاتحاد والنصر , حينها سجل لاعب الاتحاد النور موسى ثلاثة أهداف قادت فريقه للتتويج بلقبه الخامس بالبطولة بفوزه (5-3)، وكان قد سبقه لهذا المجد لاعب الهلال رجب خميس حينما قاد الهلال للتتويج بباكورة ألقابه بالبطولة موسم 1961/1962 بتسجيله هاتريك بمرمى الوحدة في المباراة التي انتهت بفوز الهلال (3-2) على ملعب الصائغ بالرياض.

وكان الفيصلي قد تغلب على نظيره التعاون (3-2) في النسخة الـ46 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين والتي أقيمت مساء أمس الخميس على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

كأس الملك الفيصلي التعاون كأس خادم الحرمين الشريفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بتسجيله "هاتريك" في نهائي كأس الملك.. جوليو تفاريس يكسر رقماً ظل صامداً 53 عاماً
سبق

دخل مهاجم منتخب الرأس الأخضر جوليو تفاريس تاريخ بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد أن كسر رقماً قياسياً ظل صامداً لمدة 53 عاماً.

وسطر لاعب الفيصلي اسمه بأحرف من ذهب في سجلات المسابقة بتسجيله هاتريك في نهائي أغلى الكؤوس بعد أن أصبح أول لاعب يسجل ثلاثة أهداف في المباراة النهائية منذ 53 عاماً.

حيث يعود تاريخ آخر هاتريك سجل في المباراة النهائية لبطولة كأس الملك إلى نهائي موسم 1967/1968 والذي جمع بين الاتحاد والنصر , حينها سجل لاعب الاتحاد النور موسى ثلاثة أهداف قادت فريقه للتتويج بلقبه الخامس بالبطولة بفوزه (5-3)، وكان قد سبقه لهذا المجد لاعب الهلال رجب خميس حينما قاد الهلال للتتويج بباكورة ألقابه بالبطولة موسم 1961/1962 بتسجيله هاتريك بمرمى الوحدة في المباراة التي انتهت بفوز الهلال (3-2) على ملعب الصائغ بالرياض.

وكان الفيصلي قد تغلب على نظيره التعاون (3-2) في النسخة الـ46 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين والتي أقيمت مساء أمس الخميس على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

28 مايو 2021 - 16 شوّال 1442
01:33 AM

بتسجيله "هاتريك" في نهائي كأس الملك.. جوليو تفاريس يكسر رقماً ظل صامداً 53 عاماً

A A A
محمود الحمد - الرياض
1
1,739

دخل مهاجم منتخب الرأس الأخضر جوليو تفاريس تاريخ بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد أن كسر رقماً قياسياً ظل صامداً لمدة 53 عاماً.

وسطر لاعب الفيصلي اسمه بأحرف من ذهب في سجلات المسابقة بتسجيله هاتريك في نهائي أغلى الكؤوس بعد أن أصبح أول لاعب يسجل ثلاثة أهداف في المباراة النهائية منذ 53 عاماً.

حيث يعود تاريخ آخر هاتريك سجل في المباراة النهائية لبطولة كأس الملك إلى نهائي موسم 1967/1968 والذي جمع بين الاتحاد والنصر , حينها سجل لاعب الاتحاد النور موسى ثلاثة أهداف قادت فريقه للتتويج بلقبه الخامس بالبطولة بفوزه (5-3)، وكان قد سبقه لهذا المجد لاعب الهلال رجب خميس حينما قاد الهلال للتتويج بباكورة ألقابه بالبطولة موسم 1961/1962 بتسجيله هاتريك بمرمى الوحدة في المباراة التي انتهت بفوز الهلال (3-2) على ملعب الصائغ بالرياض.

وكان الفيصلي قد تغلب على نظيره التعاون (3-2) في النسخة الـ46 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين والتي أقيمت مساء أمس الخميس على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,098
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,757
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,634
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,355

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة