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"مدير تعليم سراة عبيدة" يعتمد الخطة التنفيذية لقياس المفقود التعليمي

يستهدف جميع المراحل وكل المواد الدراسية لتحسين نواتج التعلم

اعتمدت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة -ممثلةً في إدارتي الإشراف التربوي (بنين- بنات)- خطةً تنفيذية لعقد تقييمات لقياس المفقود التعليمي.

وتُعد هذه التقييمات من قِبَل لجان دعم العمل التعليمي بإدارة التعليم؛ حيث تَضَمّنت هذه الخطة إجراء تقييم تشخيصي كل أسبوع تعده المدرسة ثم يلي ذلك تقييم آخر بعد أسبوعين تعده إدارة الإشراف التربوي ومكتب التعليم بالفرشة.

وتستهدف هذه الاختبارات جميع المراحل وجميع المواد الدراسية، ثم تُحلل النتائج وتُدرس وتقدم التغذية الراجعة والتدخلات العلاجية الكفيلة بردم الفجوة المعرفية والمهارية.

بدوره أكد مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، أن هذه الخطة تأتي لتقويم الأداء المهني للمعلمين والناتج التعليمي للمتعلمين؛ بهدف التحسين والتطوير المستمر، والدعم والمساندة للميدان التعليمي للوصول إلى نواتج تعلم متميزة، وتوسيع توظيف أهم الممارسات المهنية المتميزة، وتفعيل استراتيجيات وأدوات التقويم في عملية التعليم عن بُعد بشكل فاعل.

إدارة التعليم محافظة سراة عبيدة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"مدير تعليم سراة عبيدة" يعتمد الخطة التنفيذية لقياس المفقود التعليمي
سبق

اعتمدت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة -ممثلةً في إدارتي الإشراف التربوي (بنين- بنات)- خطةً تنفيذية لعقد تقييمات لقياس المفقود التعليمي.

وتُعد هذه التقييمات من قِبَل لجان دعم العمل التعليمي بإدارة التعليم؛ حيث تَضَمّنت هذه الخطة إجراء تقييم تشخيصي كل أسبوع تعده المدرسة ثم يلي ذلك تقييم آخر بعد أسبوعين تعده إدارة الإشراف التربوي ومكتب التعليم بالفرشة.

وتستهدف هذه الاختبارات جميع المراحل وجميع المواد الدراسية، ثم تُحلل النتائج وتُدرس وتقدم التغذية الراجعة والتدخلات العلاجية الكفيلة بردم الفجوة المعرفية والمهارية.

بدوره أكد مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، أن هذه الخطة تأتي لتقويم الأداء المهني للمعلمين والناتج التعليمي للمتعلمين؛ بهدف التحسين والتطوير المستمر، والدعم والمساندة للميدان التعليمي للوصول إلى نواتج تعلم متميزة، وتوسيع توظيف أهم الممارسات المهنية المتميزة، وتفعيل استراتيجيات وأدوات التقويم في عملية التعليم عن بُعد بشكل فاعل.

27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442
01:59 PM

"مدير تعليم سراة عبيدة" يعتمد الخطة التنفيذية لقياس المفقود التعليمي

يستهدف جميع المراحل وكل المواد الدراسية لتحسين نواتج التعلم

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علي حفول - سراة عبيدة
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اعتمدت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة -ممثلةً في إدارتي الإشراف التربوي (بنين- بنات)- خطةً تنفيذية لعقد تقييمات لقياس المفقود التعليمي.

وتُعد هذه التقييمات من قِبَل لجان دعم العمل التعليمي بإدارة التعليم؛ حيث تَضَمّنت هذه الخطة إجراء تقييم تشخيصي كل أسبوع تعده المدرسة ثم يلي ذلك تقييم آخر بعد أسبوعين تعده إدارة الإشراف التربوي ومكتب التعليم بالفرشة.

وتستهدف هذه الاختبارات جميع المراحل وجميع المواد الدراسية، ثم تُحلل النتائج وتُدرس وتقدم التغذية الراجعة والتدخلات العلاجية الكفيلة بردم الفجوة المعرفية والمهارية.

بدوره أكد مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، أن هذه الخطة تأتي لتقويم الأداء المهني للمعلمين والناتج التعليمي للمتعلمين؛ بهدف التحسين والتطوير المستمر، والدعم والمساندة للميدان التعليمي للوصول إلى نواتج تعلم متميزة، وتوسيع توظيف أهم الممارسات المهنية المتميزة، وتفعيل استراتيجيات وأدوات التقويم في عملية التعليم عن بُعد بشكل فاعل.

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