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أخضر الناشئين يدشن معسكر أبها.. استعداداً للآسيوية

الحربي يستدعي 28 لاعباً

دشّن المنتخب السعودي تحت 16 عاماً لكرة القدم، اليوم الجمعة، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة أبها، والذي يأتي ضمن المرحلة الرابعة من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا تحت 16 عاماً 2020 في البحرين، والمقرر انطلاقها شهر نوفمبر المقبل.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، تركّز العمل خلالها على تطبيق اللاعبين لتمارين لياقية وتكتيكية متنوعة.

واستدعى المدير الفني عبدالوهاب الحربي (28) لاعباً للمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: نواف شيعان، وأحمد الشنقيطي، ومهند اليحيى، ومحمد سليمان، صالح برناوي، ووليد عياش، وعبدالمجيد العنزي، وسعد القحطاني، وفواز الحمد، وإبراهيم الزهراني، وسعود التمبكتي، ونايف زياد، وصهيب الزيد، وفواز المطيري، وعبدالعزيز العليوة، خالد مجرشي، وفيصل العبدالواحد، وحسن سفياني، وعبدالله الغامدي، ومنتظر الشقاق، ومحمد الحسن، ومالك حمزة، ومهند برناوي، وعبدالله الزيد، ومهند براح، وعلي عبدالرؤوف، وماجد الخليفة، وعمار الخيبري.

يُذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا تحت 16 عاماً 2020 والمؤهلة لكأس العالم تحت 17 عاماً 2021، وضعت المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات اليابان، وإندونيسيا، والصين.

المنتخب السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أخضر الناشئين يدشن معسكر أبها.. استعداداً للآسيوية
سبق

دشّن المنتخب السعودي تحت 16 عاماً لكرة القدم، اليوم الجمعة، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة أبها، والذي يأتي ضمن المرحلة الرابعة من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا تحت 16 عاماً 2020 في البحرين، والمقرر انطلاقها شهر نوفمبر المقبل.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، تركّز العمل خلالها على تطبيق اللاعبين لتمارين لياقية وتكتيكية متنوعة.

واستدعى المدير الفني عبدالوهاب الحربي (28) لاعباً للمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: نواف شيعان، وأحمد الشنقيطي، ومهند اليحيى، ومحمد سليمان، صالح برناوي، ووليد عياش، وعبدالمجيد العنزي، وسعد القحطاني، وفواز الحمد، وإبراهيم الزهراني، وسعود التمبكتي، ونايف زياد، وصهيب الزيد، وفواز المطيري، وعبدالعزيز العليوة، خالد مجرشي، وفيصل العبدالواحد، وحسن سفياني، وعبدالله الغامدي، ومنتظر الشقاق، ومحمد الحسن، ومالك حمزة، ومهند برناوي، وعبدالله الزيد، ومهند براح، وعلي عبدالرؤوف، وماجد الخليفة، وعمار الخيبري.

يُذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا تحت 16 عاماً 2020 والمؤهلة لكأس العالم تحت 17 عاماً 2021، وضعت المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات اليابان، وإندونيسيا، والصين.

14 أغسطس 2020 - 24 ذو الحجة 1441
10:23 PM

أخضر الناشئين يدشن معسكر أبها.. استعداداً للآسيوية

الحربي يستدعي 28 لاعباً

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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دشّن المنتخب السعودي تحت 16 عاماً لكرة القدم، اليوم الجمعة، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة أبها، والذي يأتي ضمن المرحلة الرابعة من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا تحت 16 عاماً 2020 في البحرين، والمقرر انطلاقها شهر نوفمبر المقبل.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، تركّز العمل خلالها على تطبيق اللاعبين لتمارين لياقية وتكتيكية متنوعة.

واستدعى المدير الفني عبدالوهاب الحربي (28) لاعباً للمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: نواف شيعان، وأحمد الشنقيطي، ومهند اليحيى، ومحمد سليمان، صالح برناوي، ووليد عياش، وعبدالمجيد العنزي، وسعد القحطاني، وفواز الحمد، وإبراهيم الزهراني، وسعود التمبكتي، ونايف زياد، وصهيب الزيد، وفواز المطيري، وعبدالعزيز العليوة، خالد مجرشي، وفيصل العبدالواحد، وحسن سفياني، وعبدالله الغامدي، ومنتظر الشقاق، ومحمد الحسن، ومالك حمزة، ومهند برناوي، وعبدالله الزيد، ومهند براح، وعلي عبدالرؤوف، وماجد الخليفة، وعمار الخيبري.

يُذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا تحت 16 عاماً 2020 والمؤهلة لكأس العالم تحت 17 عاماً 2021، وضعت المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات اليابان، وإندونيسيا، والصين.

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