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"بوليفارد" تستقطب أشهر نجوم العروض الجليدية في موسم الرياض

تروي قصة رحلة تطور الإنسان في أجواء مليئة بالإثارة والألعاب البهلوانية

‬تشهد أرينا بوليفارد، بمنطقة بوليفارد رياض سيتي، إحدى مناطق موسم الرياض 2021، انطلاق فعالية "سيرك دوجلاس" غداً، وتستمر حتى 18 يناير بواقع 6 أيام من كل أسبوع، من خلال تقديم عروض جليدية، تروي قصة رحلة تطور الإنسان في أجواء مليئة بالإثارة، والألعاب البهلوانية لإسعاد الجماهير، ومنحهم أجواء ترفيهية فريدة خلال فعاليات موسم هذا العام.

وسيقدم الفريق المكون من عدة متزلجين أوروبيين وعالميين، إضافة إلى أولمبيين سابقين، عروضهم الوحيدة لعام 2021م في المملكة، في عرض يعد من أفضل عروض السيرك في العالم على أرضية جليدية مبنية خصيصاً لذلك، تزن أكثر من 45000 كجم.

ويتميز موقع العروض بتهيئته الكاملة من خلال دعمه بنحو 35 كلم من الأنابيب تحت الجليد، لإبقاء الأرضية مجمدة عند درجة حرارة -15 درجة مئوية، مما يزيد الموقع إثارة للجماهير التي تنتظر موعدها مع السيرك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بوليفارد" تستقطب أشهر نجوم العروض الجليدية في موسم الرياض
سبق

‬تشهد أرينا بوليفارد، بمنطقة بوليفارد رياض سيتي، إحدى مناطق موسم الرياض 2021، انطلاق فعالية "سيرك دوجلاس" غداً، وتستمر حتى 18 يناير بواقع 6 أيام من كل أسبوع، من خلال تقديم عروض جليدية، تروي قصة رحلة تطور الإنسان في أجواء مليئة بالإثارة، والألعاب البهلوانية لإسعاد الجماهير، ومنحهم أجواء ترفيهية فريدة خلال فعاليات موسم هذا العام.

وسيقدم الفريق المكون من عدة متزلجين أوروبيين وعالميين، إضافة إلى أولمبيين سابقين، عروضهم الوحيدة لعام 2021م في المملكة، في عرض يعد من أفضل عروض السيرك في العالم على أرضية جليدية مبنية خصيصاً لذلك، تزن أكثر من 45000 كجم.

ويتميز موقع العروض بتهيئته الكاملة من خلال دعمه بنحو 35 كلم من الأنابيب تحت الجليد، لإبقاء الأرضية مجمدة عند درجة حرارة -15 درجة مئوية، مما يزيد الموقع إثارة للجماهير التي تنتظر موعدها مع السيرك.

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
09:15 PM

"بوليفارد" تستقطب أشهر نجوم العروض الجليدية في موسم الرياض

تروي قصة رحلة تطور الإنسان في أجواء مليئة بالإثارة والألعاب البهلوانية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬تشهد أرينا بوليفارد، بمنطقة بوليفارد رياض سيتي، إحدى مناطق موسم الرياض 2021، انطلاق فعالية "سيرك دوجلاس" غداً، وتستمر حتى 18 يناير بواقع 6 أيام من كل أسبوع، من خلال تقديم عروض جليدية، تروي قصة رحلة تطور الإنسان في أجواء مليئة بالإثارة، والألعاب البهلوانية لإسعاد الجماهير، ومنحهم أجواء ترفيهية فريدة خلال فعاليات موسم هذا العام.

وسيقدم الفريق المكون من عدة متزلجين أوروبيين وعالميين، إضافة إلى أولمبيين سابقين، عروضهم الوحيدة لعام 2021م في المملكة، في عرض يعد من أفضل عروض السيرك في العالم على أرضية جليدية مبنية خصيصاً لذلك، تزن أكثر من 45000 كجم.

ويتميز موقع العروض بتهيئته الكاملة من خلال دعمه بنحو 35 كلم من الأنابيب تحت الجليد، لإبقاء الأرضية مجمدة عند درجة حرارة -15 درجة مئوية، مما يزيد الموقع إثارة للجماهير التي تنتظر موعدها مع السيرك.

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