بعد تعقيمها.. "الشؤون الإسلامية" تُعيد افتتاح 14 مسجداً في 4 مناطق

عقب ثبوت 14 حالة إصابة بكورونا بين صفوف المصلين

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، افتتاح 14 مسجداً بعد إخلائها -مؤقتاً- وتعقيمها في 4 مناطق بعد ثبوت 14 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 111 يوماً 1402 مسجد، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت فيه أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها، هي: سبعة مساجد في منطقة القصيم، وأربعة بمنطقة الرياض، ومسجدان بمنطقة الباحة، ومسجد واحد بمنطقة جازان.

وبيّنت أن تلك الإجراءات المتخذة هي لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة إلى عمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة؛ داعية المصلين ومنسوبي المساجد، إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.